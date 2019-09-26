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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:02

  Spring написав:yuri_m
В прошлом месяце по всем платежам (через некст жэку, черей айхаб вода, на сайте киевтеплоэнерго за отопление, и прямо на Ясно за электроэнергию) было 10%

Тогда гуд! А платить можно одним платежом по общей квитанции ЕРЦ, или надо каждую услугу отдельно? Если можно, напишите подробно в личку, чтобы тему не засорять. Комиссия, нюансы, особенно рассрочка равными частями на 6 месяцев... Подумываю и себе эту кредитку на отопительный сезон взять. Всё-таки 10% скидка на сумму около 3000 - это уже хорошо.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:07

yuri_m
См ЛС
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:27

      Spring написав:yuri_m
    В прошлом месяце по всем платежам (через некст жэку, черей айхаб вода, на сайте киевтеплоэнерго за отопление, и прямо на Ясно за электроэнергию) было 10%


    Хіба таке можливо? Там пише що тільки 10% кеш бек за оплату yasno. Невже вода і жек можна оплачувати?
    Raymond
     
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    Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:08

    Raymond
    Можно оплачивать все, что входит в коммунальные услуги. Где МСС 4900, в условиях акции указано. По ссылке на Ясно главное заказать карту. Уже получен кешбек и за воду, и за отопление, свет, ЖЭК. Платить все равно где - Некст, Портмоне, айхаб Пумба, на сайтах поставщиков услуг - везде пришло 10% (чистыми)
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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      Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:40

      Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

      А что такое некст?
      Raymond
       
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      Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:40

      Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

      сервис привата
      КБ за открытие карты
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      • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
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      • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
      • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
      *оформляется через вайбер
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:24

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      Зображення
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        ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата         $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
        Spring
         
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