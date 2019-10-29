Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

Spring написав:yuri_m В прошлом месяце по всем платежам (через некст жэку, черей айхаб вода, на сайте киевтеплоэнерго за отопление, и прямо на Ясно за электроэнергию) было 10%
Тогда гуд! А платить можно одним платежом по общей квитанции ЕРЦ, или надо каждую услугу отдельно? Если можно, напишите подробно в личку, чтобы тему не засорять. Комиссия, нюансы, особенно рассрочка равными частями на 6 месяцев... Подумываю и себе эту кредитку на отопительный сезон взять. Всё-таки 10% скидка на сумму около 3000 - это уже хорошо.
Raymond Можно оплачивать все, что входит в коммунальные услуги. Где МСС 4900, в условиях акции указано. По ссылке на Ясно главное заказать карту. Уже получен кешбек и за воду, и за отопление, свет, ЖЭК. Платить все равно где - Некст, Портмоне, айхаб Пумба, на сайтах поставщиков услуг - везде пришло 10% (чистыми)
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
ViktorVT Входят, если у них терминал правильно настроен. Обычно правильно, как гостиничные услуги. Можете попробовать оплатить с нулевым лимитом, будет отказ в списании средств. Звоните на горячую линию банка, спрашиваете, какой был МСС код по не успешной операции, потом проверяете, есть ли он в списке МСС для нужной категории. Если подходит - поднимаете лимит по карте и совершаете оплату.
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR