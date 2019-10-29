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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:27

у ПУМБ отличные категории на этот месяц
d_korn_work
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55

  d_korn_work написав:у ПУМБ отличные категории на этот месяц

Какие именно?)
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:59

  Igorenya написав:
  d_korn_work написав:у ПУМБ отличные категории на этот месяц

Какие именно?)

50% метро :D ,1% на все,2% на все кроме продуктов,4% ремонт и т.д. или 175 грн. просто так
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:05

Пумб держится.
А вот моно, абанк, альфа - "ні в тин, ні в ворота".
Форвард - очень специфические предложения.

Что там у Рояль-банка, и православных соросят?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:37

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

  Вкладчик1234 написав:Что там у Рояль-банка

запрошують читати книжечки :)

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... cc8bb125d/
+50грн !
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