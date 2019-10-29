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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:59
50% метро ,1% на все,2% на все кроме продуктов,4% ремонт и т.д. или 175 грн. просто так
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:05
Пумб держится.
А вот моно, абанк, альфа - "ні в тин, ні в ворота".
Форвард - очень специфические предложения.
Что там у Рояль-банка, и православных соросят?
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:37
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
запрошують читати книжечки
+50грн !
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