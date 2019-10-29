Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

d_korn_work написав:у ПУМБ отличные категории на этот месяц
Какие именно?)
50% метро ,1% на все,2% на все кроме продуктов,4% ремонт и т.д. или 175 грн. просто так
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Igorenya написав:а про 175 грн по-подробнее пожалуйста)
делаете от 10 до 20 оплат от 25 грн через сервис вроде портмоне картой пумб - получаете кб платить нужно именно картой, оплата через пумб онлайн не подойдет там операции идут сразу по счету
у меня наоборот было,но там из 16 ток 10 зачлось и то после апки.Отопление на траншики разбиты,ну а куда 500грн. выкидывать?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)