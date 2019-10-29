RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:05

Igorenya
https://retail.pumb.ua/service/arqjp

https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B2.pdf
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 258
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 38 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 4567
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Finance.ua: Карты, деньги и обман!
    D2 » Нед 03 січ, 2021 19:31
    		0 234
    Переглянути останнє повідомлення
    Нед 03 січ, 2021 19:31
    D2
    Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк 1, 2
    D2 » Вів 29 жов, 2019 15:24
    		17 4925
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 24 гру, 2020 13:21
    qwerty123wwqe
    Finance.ua: 6 настроек безопасности карты monobank, о... 1, 2
    D2 » Пон 21 гру, 2020 18:17
    		11 809
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 24 гру, 2020 12:31
    Faceless

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.