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Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:05
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:39
Спасибо, это для всех или индивидуально?
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Igorenya
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Додано: Сер 06 січ, 2021 17:20
Igorenya написав:
индивидуально?
индивидуально в вайбер
например
10 - 15 - 20 платежей от 25 грн в категории 6 = 175 грн кб
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:16
Добавил чуток космоса: )
Колонка "К" - ссылка на тарифы,
Колонка "Максимум" - ссылка на условия кешбека.
Кому надо - тот оценит
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:55
а какие есть карты с кешбеком на все? Знаю екомаркет от альфа дает на все операции 2% и тревел карта , тоже альфы 3% но бонусами, которые потом трудно вывести. А есть какие-то альтернативы?
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Raymond
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:58
Raymond
izi банка дает 1% на все
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:19
Raymond написав:
а какие есть карты с кешбеком на все? Знаю екомаркет от альфа дает на все операции 2% и тревел карта , тоже альфы 3% но бонусами, которые потом трудно вывести. А есть какие-то альтернативы?
тревел уже 2%. У моно есть похожая штука, вместо кешбека - "мили" (iron карта, если не ошибаюсь)
Изи даёт 1% почти
на всё, как выше сказали
"Банк власний рахунок" даёт 1% бонусами сильпо, практически на всё
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