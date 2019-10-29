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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:05

Igorenya
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    Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:39


    Спасибо, это для всех или индивидуально?
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    Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:20

    Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

      Igorenya написав:индивидуально?

    индивидуально в вайбер
    например
    10 - 15 - 20 платежей от 25 грн в категории 6 = 175 грн кб
    КБ за открытие карты
    • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
    • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
    • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
    • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
    • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
    *оформляется через вайбер
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    Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:16

      mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

    Добавил чуток космоса: )
    Колонка "К" - ссылка на тарифы,
    Колонка "Максимум" - ссылка на условия кешбека.

    Кому надо - тот оценит ;)
    mustbe
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    Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:55

    а какие есть карты с кешбеком на все? Знаю екомаркет от альфа дает на все операции 2% и тревел карта , тоже альфы 3% но бонусами, которые потом трудно вывести. А есть какие-то альтернативы?
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    Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:58

    Raymond
    izi банка дает 1% на все
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    Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:19

      Raymond написав:а какие есть карты с кешбеком на все? Знаю екомаркет от альфа дает на все операции 2% и тревел карта , тоже альфы 3% но бонусами, которые потом трудно вывести. А есть какие-то альтернативы?

    тревел уже 2%. У моно есть похожая штука, вместо кешбека - "мили" (iron карта, если не ошибаюсь)
    Изи даёт 1% почти на всё, как выше сказали
    "Банк власний рахунок" даёт 1% бонусами сильпо, практически на всё
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