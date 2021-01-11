Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:41
wtf написав: Raymond написав:
карты с кешбеком на все?
туду кард от мегабанка - на все 1% кроме комуналки, которую нужно оплачивать через их приложение чтобы был кб
Спасибо ребята! 1% не интересно! Тогда лучше пользоватся кредиткой ЕКОмаркет от альфа банка , там 2% НА ВСЕ! Но этот кешбек падает на карту еко маркета которой потом можно отовариватся в ЕКО маркете.
По карте тревел проверил, да уже к сожалению всего 2%:(
Я так понимаю кроме альфы 2% или больше % пока никто не платит.
Raymond
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:45
Raymond написав:
Я так понимаю кроме альфы 2% или больше % пока никто не платит.
Есть эксим с 1,5% купонами по визам. Там можно выбирать разные из довольно широкого набора магазинов и разных номиналов
https://bonus.eximb.com/
Это не больше, чем 2%, но ликвидность и удобство применения чуть выше (не только экомаркет, как у альфы)
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:46
Raymond ТАС большая пятерка на все продукты 2% чистыми, на все остальное 1% чистыми. Лимит в месяц 625 грн чистыми. Кешбек деньгами, а не, бонусами как в Альфе
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:03
Spring написав:
ТАС большая пятерка на все продукты 2% чистыми, на все остальное 1% чистыми
Увы, далеко не на "всё остальное". Сложная карта, все свинские мсс в пролёте
mustbe
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