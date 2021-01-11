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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:41

  wtf написав:
  Raymond написав:карты с кешбеком на все?

туду кард от мегабанка - на все 1% кроме комуналки, которую нужно оплачивать через их приложение чтобы был кб



Спасибо ребята! 1% не интересно! Тогда лучше пользоватся кредиткой ЕКОмаркет от альфа банка , там 2% НА ВСЕ! Но этот кешбек падает на карту еко маркета которой потом можно отовариватся в ЕКО маркете.
По карте тревел проверил, да уже к сожалению всего 2%:(
Я так понимаю кроме альфы 2% или больше % пока никто не платит.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:45

  Raymond написав:Я так понимаю кроме альфы 2% или больше % пока никто не платит.

Есть эксим с 1,5% купонами по визам. Там можно выбирать разные из довольно широкого набора магазинов и разных номиналов

https://bonus.eximb.com/

Это не больше, чем 2%, но ликвидность и удобство применения чуть выше (не только экомаркет, как у альфы)
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:46

Raymond
ТАС большая пятерка на все продукты 2% чистыми, на все остальное 1% чистыми. Лимит в месяц 625 грн чистыми. Кешбек деньгами, а не, бонусами как в Альфе
РЕФКИ 8)
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    Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:03

      Spring написав:ТАС большая пятерка на все продукты 2% чистыми, на все остальное 1% чистыми

    Увы, далеко не на "всё остальное". Сложная карта, все свинские мсс в пролёте
    mustbe
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    Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:44

    mustbe
    По сравнению с Эко Альфы, где 2% грязными и только бонусами в Экомаркете, лучше, на мой взгляд. Ну и при расходах не только по свинским темам, а и в обычной жизни приятно платить при необходимости по категориям, которые не покрыты кешбеком с других карт, с 1%, а не просто так
    РЕФКИ 8)
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      Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:51

      У Эко - 2% не грязными, а чистыми.
      Как может быть 1% лучше 2% - не пойму.
      Разве что Экомаркета нет ?
      PS. Привет Запорожью )
      mustbe
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