Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

туду кард от мегабанка - на все 1% кроме комуналки, которую нужно оплачивать через их приложение чтобы был кб
Спасибо ребята! 1% не интересно! Тогда лучше пользоватся кредиткой ЕКОмаркет от альфа банка , там 2% НА ВСЕ! Но этот кешбек падает на карту еко маркета которой потом можно отовариватся в ЕКО маркете. По карте тревел проверил, да уже к сожалению всего 2%:( Я так понимаю кроме альфы 2% или больше % пока никто не платит.
mustbe По сравнению с Эко Альфы, где 2% грязными и только бонусами в Экомаркете, лучше, на мой взгляд. Ну и при расходах не только по свинским темам, а и в обычной жизни приятно платить при необходимости по категориям, которые не покрыты кешбеком с других карт, с 1%, а не просто так
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR