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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:41

  wtf написав:
  Raymond написав:карты с кешбеком на все?

туду кард от мегабанка - на все 1% кроме комуналки, которую нужно оплачивать через их приложение чтобы был кб



Спасибо ребята! 1% не интересно! Тогда лучше пользоватся кредиткой ЕКОмаркет от альфа банка , там 2% НА ВСЕ! Но этот кешбек падает на карту еко маркета которой потом можно отовариватся в ЕКО маркете.
По карте тревел проверил, да уже к сожалению всего 2%:(
Я так понимаю кроме альфы 2% или больше % пока никто не платит.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:45

  Raymond написав:Я так понимаю кроме альфы 2% или больше % пока никто не платит.

Есть эксим с 1,5% купонами по визам. Там можно выбирать разные из довольно широкого набора магазинов и разных номиналов

https://bonus.eximb.com/

Это не больше, чем 2%, но ликвидность и удобство применения чуть выше (не только экомаркет, как у альфы)
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:46

Raymond
ТАС большая пятерка на все продукты 2% чистыми, на все остальное 1% чистыми. Лимит в месяц 625 грн чистыми. Кешбек деньгами, а не, бонусами как в Альфе
РЕФКИ 8)
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    Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:03

      Spring написав:ТАС большая пятерка на все продукты 2% чистыми, на все остальное 1% чистыми

    Увы, далеко не на "всё остальное". Сложная карта, все свинские мсс в пролёте
    mustbe
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    Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:44

    mustbe
    По сравнению с Эко Альфы, где 2% грязными и только бонусами в Экомаркете, лучше, на мой взгляд. Ну и при расходах не только по свинским темам, а и в обычной жизни приятно платить при необходимости по категориям, которые не покрыты кешбеком с других карт, с 1%, а не просто так
    РЕФКИ 8)
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      Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:51

      У Эко - 2% не грязными, а чистыми.
      Как может быть 1% лучше 2% - не пойму.
      Разве что Экомаркета нет ?
      PS. Привет Запорожью )
      mustbe
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      Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:56

      mustbe
      В Киеве Экомаркет редкий, и кроме того самый убогий магазин пожалуй, даже АТБ лучше на порядок
      РЕФКИ 8)
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        ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата         $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
        Spring
         
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        Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:48

        Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

        Маю картки з різними категоріями кешбеку, але наче так виходить, що найбільш універсальною виглядає картка "Ізібанку". Хоч всього 1%, зате на все (чи майже все) і кешбек нараховується одразу і одразу можна вивести на основний рахунок (а не так, як у деяких - чекай 16 числа наступного місяця, ще й невідомо, чи попав в категорію, чи ні)
        AleksD
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        Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:08

        [/quote]у меня пока тревел 3%, но никак деньги не могу вывести, нужно что-то оплатить из путишествий.[/quote]

        Пополнение в кассах метрополитена Киева на 325 грн за 50 поездок проходит в категорию "Путешествия" для Тревел.
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