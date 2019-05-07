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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 21:50

unknownurl я был в банке, сделал оплату при них, никаких обещанных 10% не было начислено.
bornn29121972
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 09:03

  bornn29121972 написав:Это не правда! - "Для тих, кому в березні доведеться витратити багато на оплату комунальних платежів, не обійтися без кредитної картки «ВсеМожу» від банку ПУМБ. Оформивши її за посиланням, можна буде повернути 10% кешбеку від суми, витраченої на комуналку. "

10% только для тех, кто является клиентом YASNO, а они работают только в Киеве и двух областях (

Оформить Всеможу по ссылке с Ясно -10%, но не более 300 грн. Но ещё есть условия, как именно оплачивать.


Для меня предпочтительней 5 категория по кредитке. При оплате коммуналки через приложуху 5% и ещё несколько плюшек,включая метро 50%. Возврат до 500 грн.
metall_05
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 10:30

  bornn29121972 написав:Это не правда! - "Для тих, кому в березні доведеться витратити багато на оплату комунальних платежів, не обійтися без кредитної картки «ВсеМожу» від банку ПУМБ. Оформивши її за посиланням, можна буде повернути 10% кешбеку від суми, витраченої на комуналку. "

10% только для тех, кто является клиентом YASNO, а они работают только в Киеве и двух областях (

Почитайте ветку ПУМБ, уже стопятьсот раз разжевали и в рот положили. Все там работает. Только ж надо понимать, как и что делать.
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Повідомлення Додано: Пон 08 бер, 2021 10:31

  vitaliian написав:у карты всеможу что означает Категория 1,2,3 и тд?

На ветку ПУМБ :) Все - на ветку ПУМБ :)
Вот что это означает:
https://retail.pumb.ua/service/arqmm
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 01:00

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Кому як, а мені цього місяця (по доступних мені картах) дуже не вистачає аптек :(
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 08:22

AleksD
Може спробуйте на когось з близьких (але жіночої статі) оформити PudraCard в ТАСі? ;)
lerook
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 20:56

Кто в этом месяце по фокстроту даёт нормально?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 19:53

  Вкладчик1234 написав:Кто в этом месяце по фокстроту даёт нормально?


Побутова техніка - у Форварда - 5% за кредитні, 4% за власні.
УкСиб Ньюкард - 5% при купівлі онлайн.
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 01:58

  lerook написав:AleksD
Може спробуйте на когось з близьких (але жіночої статі) оформити PudraCard в ТАСі? ;)

На жаль, нереально :(

Хто як думає: покупка з мсс 8043 по якій категорії має кешбечитись?
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:46

Из хорошего: обновили данные за апрель.
Из плохого: перепутали цифры чужие/свои
mustbe
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