Finance.ua: Карты с кэшбэком

bornn29121972 написав:Это не правда! - "Для тих, кому в березні доведеться витратити багато на оплату комунальних платежів, не обійтися без кредитної картки «ВсеМожу» від банку ПУМБ. Оформивши її за посиланням, можна буде повернути 10% кешбеку від суми, витраченої на комуналку. "
10% только для тех, кто является клиентом YASNO, а они работают только в Киеве и двух областях (
Оформить Всеможу по ссылке с Ясно -10%, но не более 300 грн. Но ещё есть условия, как именно оплачивать.
Для меня предпочтительней 5 категория по кредитке. При оплате коммуналки через приложуху 5% и ещё несколько плюшек,включая метро 50%. Возврат до 500 грн.
bornn29121972 написав:Это не правда! - "Для тих, кому в березні доведеться витратити багато на оплату комунальних платежів, не обійтися без кредитної картки «ВсеМожу» від банку ПУМБ. Оформивши її за посиланням, можна буде повернути 10% кешбеку від суми, витраченої на комуналку. "
10% только для тех, кто является клиентом YASNO, а они работают только в Киеве и двух областях (
Почитайте ветку ПУМБ, уже стопятьсот раз разжевали и в рот положили. Все там работает. Только ж надо понимать, как и что делать.