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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 01 кві, 2021 18:32
AleksD mcc 8043 входит в healthcare - "медицина и здоровье"
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vladimir_do
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:18
По Форварду неправильно указан кэшбек в категории Продукты 3% кредитные, 2% - личные
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Igorenya
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:13
ПУМБ... категория 2 - неправильные данные.... больше 2% кешбэка нет по этой категории
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badoo1001badoo
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:30
mustbe написав:
Из хорошего: обновили данные за апрель.
Из плохого: перепутали цифры чужие/свои
Перепутали всего в одном месте... у Форварда по продуктам. Какой Вы строгий цензор
Спасибо, уже исправили.
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ShtormK
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:31
Igorenya написав:
По Форварду неправильно указан кэшбек в категории Продукты 3% кредитные, 2% - личные
Спасибо, что обратили внимание!
Исправили.
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ShtormK
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:38
badoo1001badoo написав:
ПУМБ... категория 2 - неправильные данные.... больше 2% кешбэка нет по этой категории
Спасибо, что обратили внимание!
Исправили.
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ShtormK
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:40
ShtormK написав:
Перепутали всего в одном месте...
Ага, а также у спорта, мони и а-банка )
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mustbe
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:17
mustbe написав: ShtormK написав:
Перепутали всего в одном месте...
Ага, а также у спорта, мони и а-банка )
А нельзя было сразу написать?
Точно... странно... сейчас поправим, спасибо.
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ShtormK
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:45
ShtormK написав:
А нельзя было сразу написать?
Я не ставил перед собой задачу проверить все цифры в этой статье )
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mustbe
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