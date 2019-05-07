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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 13141516>
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:32

AleksD mcc 8043 входит в healthcare - "медицина и здоровье"
vladimir_do
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:18

По Форварду неправильно указан кэшбек в категории Продукты 3% кредитные, 2% - личные
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:13

ПУМБ... категория 2 - неправильные данные.... больше 2% кешбэка нет по этой категории
badoo1001badoo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:30

  mustbe написав:Из хорошего: обновили данные за апрель.
Из плохого: перепутали цифры чужие/свои

Перепутали всего в одном месте... у Форварда по продуктам. Какой Вы строгий цензор :)
Спасибо, уже исправили.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:31

  Igorenya написав:По Форварду неправильно указан кэшбек в категории Продукты 3% кредитные, 2% - личные

Спасибо, что обратили внимание!
Исправили.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:38

  badoo1001badoo написав:ПУМБ... категория 2 - неправильные данные.... больше 2% кешбэка нет по этой категории

Спасибо, что обратили внимание!
Исправили.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:40

  ShtormK написав:Перепутали всего в одном месте...

Ага, а также у спорта, мони и а-банка )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:17

  mustbe написав:
  ShtormK написав:Перепутали всего в одном месте...

Ага, а также у спорта, мони и а-банка )

А нельзя было сразу написать? :)
Точно... странно... сейчас поправим, спасибо.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:45

  ShtormK написав:А нельзя было сразу написать? :)

Я не ставил перед собой задачу проверить все цифры в этой статье )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:50

  mustbe написав:
  ShtormK написав:А нельзя было сразу написать? :)

Я не ставил перед собой задачу проверить все цифры в этой статье )

Смотрите, задолбете их замечаниями - вообще перестанут публиковать :)
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