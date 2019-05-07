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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:54

Так если явные ошибки - молчать что ли ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57

mustbe у жодному разі, ні!
Ми вдячні Вам за пильність.

З повагою, Ірина
Ірина_
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