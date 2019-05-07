|
|
|
Finance.ua: Карты с кэшбэком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57
mustbe у жодному разі, ні!
Ми вдячні Вам за пильність.
З повагою, Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2501
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:06
mustbe написав:
Так если явные ошибки - молчать что ли ?
Ни в коем случае!
Мы очень признательны и Вам, и другим читателям, которые обращают внимание на опечатки. С Вашей помощью мы становимся еще лучше!
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:53
Дякую за підбірку. Сьогодні оформив картку Альфабанку на додачу до Моно. Розгляньте можливість партнерської програм из банками, як у Мінфіну)
-
zenukua1992
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 17.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:55
Исправить бы Форвард.
Должно быть так: Кредитные >= Свои
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5342
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|66
|13538
|
|
|7
|2856
|
|
|5
|596
|
|