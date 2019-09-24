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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57
mustbe у жодному разі, ні!
Ми вдячні Вам за пильність.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 06 кві, 2021 15:06
mustbe написав:
Так если явные ошибки - молчать что ли ?
Ни в коем случае!
Мы очень признательны и Вам, и другим читателям, которые обращают внимание на опечатки. С Вашей помощью мы становимся еще лучше!
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ShtormK
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:53
Дякую за підбірку. Сьогодні оформив картку Альфабанку на додачу до Моно. Розгляньте можливість партнерської програм из банками, як у Мінфіну)
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zenukua1992
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:55
Исправить бы Форвард.
Должно быть так: Кредитные >= Свои
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mustbe
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:38
"идеальной комбинацией будет сочетание «Большой пятерки»+Pudra Card"
" Карты Таскомбанка дают возможность получить кешбэк по всем основным покупкам: продукты (оплата «Большой пятеркой»)"
ок пудра, но в форварде на продукты 3%
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public_media_user1
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:25
public_media_user1 написав:
"идеальной комбинацией будет сочетание «Большой пятерки»+Pudra Card"
" Карты Таскомбанка дают возможность получить кешбэк по всем основным покупкам: продукты (оплата «Большой пятеркой»)"
ок пудра, но в форварде на продукты 3%
Та лаана, за такое сочетание нуна небойсь 200грн выложить
а вы берите Білявку или ТуцКард и будет вам нашару 5% за всьоо
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clientage
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:23
public_media_user1 написав:
но в форварде на продукты 3%
3*0,805=2,415% против 2% - действительно ОГРОМНАЯ разница
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Vorlon
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