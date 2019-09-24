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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:57

mustbe у жодному разі, ні!
Ми вдячні Вам за пильність.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:06

  mustbe написав:Так если явные ошибки - молчать что ли ?

Ни в коем случае!

Мы очень признательны и Вам, и другим читателям, которые обращают внимание на опечатки. С Вашей помощью мы становимся еще лучше!
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:53

Дякую за підбірку. Сьогодні оформив картку Альфабанку на додачу до Моно. Розгляньте можливість партнерської програм из банками, як у Мінфіну)
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:55

Исправить бы Форвард.
Должно быть так: Кредитные >= Свои
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:38

"идеальной комбинацией будет сочетание «Большой пятерки»+Pudra Card"
" Карты Таскомбанка дают возможность получить кешбэк по всем основным покупкам: продукты (оплата «Большой пятеркой»)"

ок пудра, но в форварде на продукты 3%
public_media_user1
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:25

  public_media_user1 написав:"идеальной комбинацией будет сочетание «Большой пятерки»+Pudra Card"
" Карты Таскомбанка дают возможность получить кешбэк по всем основным покупкам: продукты (оплата «Большой пятеркой»)"

ок пудра, но в форварде на продукты 3%

Та лаана, за такое сочетание нуна небойсь 200грн выложить
а вы берите Білявку или ТуцКард и будет вам нашару 5% за всьоо :wink:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:23

  public_media_user1 написав:но в форварде на продукты 3%

3*0,805=2,415% против 2% - действительно ОГРОМНАЯ разница :lol:
Vorlon
 
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