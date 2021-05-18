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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:53
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Ірина_
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Додано: Нед 30 тра, 2021 10:42
С учётом того, что УкрСиб покрутил гайки, нужно искать альтернативу для платежей в онлайн. Кого рассмотреть сейчас можно, с более-менее приемлемым кешбеком?)
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dim.ua
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Додано: Нед 30 тра, 2021 10:45
dim.ua, О.карта от Идеи, КБ 5% грязными за кредитные, заказ онлайн, доставка курьером
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Amethyst
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Додано: Нед 30 тра, 2021 10:47
Ірина, супер!
а коли можна очікувати огляд на червень 2021
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greenozon
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Додано: Нед 30 тра, 2021 12:19
Amethyst написав:dim.ua
, О.карта от Идеи, КБ 5% грязными за кредитные, заказ онлайн, доставка курьером
А в чем принципиальное отличие от Card Blanche Online
?
Полистал тарифы, особо не разобрался...
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dim.ua
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Додано: Нед 30 тра, 2021 12:50
dim.ua написав: Amethyst написав:dim.ua
, О.карта от Идеи, КБ 5% грязными за кредитные, заказ онлайн, доставка курьером
А в чем принципиальное отличие от Card Blanche Online
?
Полистал тарифы, особо не разобрался...
ну можно иметь одновременно ДВЕ эти карты.
Но КБО чаще всего идет со страховкой (1%), отказаться от которой кучу нервов стоит, получать ток в отд-и
У О.карты есть 30% КБ за покупки в ГуглПлэй, и нема страха.
А так все одинаково
Идея неохотно наливает кредлимит, но достаточно и 10К... через 3..6 мес активного пользования дольют
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Amethyst
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Додано: Вів 01 чер, 2021 08:39
День добрый. В этом месяце планируете продолжать подобную практику. Очень полезная статья
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envan
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:52
по поводу Укрсиба, тоже оплакивал конец кешбека 5% за оплаты в инете, но отправил тещу (маму, бабушку) и ей дали карту - и теперь снова рад)))
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nnallex
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:52
nnallex написав:
по поводу Укрсиба, тоже оплакивал конец кешбека 5% за оплаты в инете, но отправил тещу (маму, бабушку) и ей дали карту - и теперь снова рад)))
на 6 месяцев...
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Igorenya
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