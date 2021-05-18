RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:53

nnallex Комбінація карток для максимального кешбеку в травні
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 14.09.13
Подякував: 613 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:03


Бомба, дякую за роботу :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 05.05.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 10:42

Карта для покупок в Интернет

С учётом того, что УкрСиб покрутил гайки, нужно искать альтернативу для платежей в онлайн. Кого рассмотреть сейчас можно, с более-менее приемлемым кешбеком?)
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 25.10.10
Подякував: 37 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 10:45

dim.ua, О.карта от Идеи, КБ 5% грязными за кредитные, заказ онлайн, доставка курьером
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 05.05.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 10:47



Ірина, супер!
а коли можна очікувати огляд на червень 2021 :P
greenozon
 
Повідомлень: 11406
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 12:19

  Amethyst написав:dim.ua, О.карта от Идеи, КБ 5% грязными за кредитные, заказ онлайн, доставка курьером

А в чем принципиальное отличие от Card Blanche Online?
Полистал тарифы, особо не разобрался...
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 25.10.10
Подякував: 37 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 12:50

  dim.ua написав:
  Amethyst написав:dim.ua, О.карта от Идеи, КБ 5% грязными за кредитные, заказ онлайн, доставка курьером

А в чем принципиальное отличие от Card Blanche Online?
Полистал тарифы, особо не разобрался...

ну можно иметь одновременно ДВЕ эти карты.
Но КБО чаще всего идет со страховкой (1%), отказаться от которой кучу нервов стоит, получать ток в отд-и :)
У О.карты есть 30% КБ за покупки в ГуглПлэй, и нема страха.
А так все одинаково
Идея неохотно наливает кредлимит, но достаточно и 10К... через 3..6 мес активного пользования дольют :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 05.05.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:39

День добрый. В этом месяце планируете продолжать подобную практику. Очень полезная статья
envan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:52

по поводу Укрсиба, тоже оплакивал конец кешбека 5% за оплаты в инете, но отправил тещу (маму, бабушку) и ей дали карту - и теперь снова рад)))
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 09.11.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:52

  nnallex написав:по поводу Укрсиба, тоже оплакивал конец кешбека 5% за оплаты в инете, но отправил тещу (маму, бабушку) и ей дали карту - и теперь снова рад)))

на 6 месяцев...
Igorenya
 
Повідомлень: 31
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк 1, 2, 3
D2 » Сер 19 вер, 2018 14:53
22 13014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 21:35
assofichuk
Finance.ua: Семь причин оформить «не детскую» карту monobank
D2 » П'ят 28 тра, 2021 09:32
1 1609
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 09:33
zvvaegon
Зарубежные анонимные банковские карты
mustbe » П'ят 05 лют, 2021 12:08
5 5380
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 15:59
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.