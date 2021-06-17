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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:43
Додано: Суб 05 чер, 2021 14:57
мои дополнения
1 по собственному опыту А-БАНК пока что единственный, кто не дает кешбек заграницей!
2 Спортабанк в этом месяце топ, но к сожалению категорию Путешествия разбивает на 2 части - Туризм и гостиницы! В туризм входит турагентства и достопримечательности , и не входит аренда автомобилей и авиабилеты
Додано: Пон 07 чер, 2021 04:58
Кстати, Большая 5-рка от ТасКомБанка.
Там не понятны условия детально и точно.
Свои средства - 1% на все (т.е. универсальный кешбек),
А вот за кредитные - перечислены ряд категорий. А за остальные не дают или дают те же 1%?
Izi банка в рейтинге не вижу,
Я бы для ТасКомБанк кредитки большая пятерка и изи банка (там кстати ограничений по сумме кешбека нет) выделил бы в категорию. универсальные - 1% на всё.
Додано: Пон 07 чер, 2021 07:47
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
В Талбичке (Додаток) по условиям КБ все адназначна:
повышенный КБ по категориям ток за кредитные, за все остальное и в т.ч. за свои по категориям -- 1%.
Кстати Пудры вот только категорийный КБ: за кредитные повышенный, а за свои 1%.
И КБ чистыми здеся
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:56
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Додано: П'ят 18 чер, 2021 04:44
Господа, а чем теперь лучше заменить карту ньюкард от укрсиб?
цель - максимальный кешбек за расчеты в интернете.
Знаю, что есть карты Идея банка и О-банка с 5% грязными, но какая из них лучше и менее геморная в обслужмвании?
И какая будет давать кешбек за расчеты приложением Сильпо?
Прошу помочь с выбором.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:03
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
По відгукам Обанка краща за КБО (обі ідейні) - нема 25 грн за обслугу, яку в КБО ще треба обійти вийшовши в 0 на кінець місяця.
Я по КБО отримую 5% і за покупки в АТБ інтернет-магазі.
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:40
serzh
вообще вот:
Ну и для удобства:
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