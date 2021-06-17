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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:15

А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:34

  Raymond написав:А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал

Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:59

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

ShtormK написав:
  Raymond написав:А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал

Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
Вот МТБ: https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... reditkoyu/

Укр.капитал: https://www.ukrcapital.com.ua/uk/platiz ... artky.html

Имхо, можно не добавлять, в особенности укр.капитал.
unknownurl
 
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