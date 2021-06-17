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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 07 лип, 2021 17:15
А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
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Raymond
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:34
Raymond написав:
А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
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ShtormK
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:59
ShtormK написав: Raymond написав:
А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
Вот МТБ: https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... reditkoyu/
Укр.капитал: https://www.ukrcapital.com.ua/uk/platiz ... artky.html
Имхо, можно не добавлять, в особенности укр.капитал.
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