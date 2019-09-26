Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 07 лип, 2021 17:15
А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
Raymond
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:34
Raymond написав:
А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
ShtormK
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:59
ShtormK написав: Raymond написав:
А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
Вот МТБ:
https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... reditkoyu/
Укр.капитал:
https://www.ukrcapital.com.ua/uk/platiz ... artky.html
Имхо, можно не добавлять, в особенности укр.капитал.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:52
Спасибо, дамвсе верно, укр капитал можно не добавлять, % маленький.
Raymond
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:29
Спасибо за информацию!
Карту МТБ добавим в следующем обзоре.
Кстати, интересно мнение форумчан: какую лучше взять? Добавлять обе смысла нет. Мы в редакции подумали и решили упомянуть Платинум, т.к. по ней процент кэшбэка выше. Что скажете,друзья?
ShtormK
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:59
ShtormK написав:
Спасибо за информацию!
Карту МТБ добавим в следующем обзоре.
Кстати, интересно мнение форумчан: какую лучше взять? Добавлять обе смысла нет. Мы в редакции подумали и решили упомянуть Платинум, т.к. по ней процент кэшбэка выше. Что скажете,друзья?
Нужно брать всё.
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