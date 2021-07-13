Finance.ua: Карты с кэшбэком

Имхо, можно не добавлять, в особенности укр.капитал.
Спасибо за информацию! Карту МТБ добавим в следующем обзоре. Кстати, интересно мнение форумчан: какую лучше взять? Добавлять обе смысла нет. Мы в редакции подумали и решили упомянуть Платинум, т.к. по ней процент кэшбэка выше. Что скажете,друзья?
ShtormK написав:Спасибо за информацию! Карту МТБ добавим в следующем обзоре. Кстати, интересно мнение форумчан: какую лучше взять? Добавлять обе смысла нет. Мы в редакции подумали и решили упомянуть Платинум, т.к. по ней процент кэшбэка выше. Что скажете,друзья?
Нужно брать всё. Если не получается - от жирного к постному
MaxTrader написав:на карте привата есть тоже типа кешбека. Копилка. Вот только как платить накопленными там бонусами - непонятно. Может кто-то знает
С Копилки нуна снять гроши(т.е. разбить копилку) на любую карту и уже картой расплатиться. У Привата есть Бонусный счет Кулубничка, туда чото капает с Уни, кажись 5%. Вот им можно расчитываться в некоторых магазах, но кассиры часто ныкают терминалы с клубничкой, наверное ооочень любят Приват Например, в Эльдорадо я раз в год тарюсь на 140..150 грн батарейками
Зарплатная карта Lime Card имеет такой кешбек: 1% свои и 3% кредитные среждства Магазини та супермаркети Дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри) Товари для дому та саду, техніка Авто (заправки, АЗС, мийки)