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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:15

А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:34

  Raymond написав:А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал

Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:59

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

ShtormK написав:
  Raymond написав:А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал

Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
Вот МТБ: https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... reditkoyu/

Укр.капитал: https://www.ukrcapital.com.ua/uk/platiz ... artky.html

Имхо, можно не добавлять, в особенности укр.капитал.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:52

Спасибо, дамвсе верно, укр капитал можно не добавлять, % маленький.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:29

  unknownurl написав:
ShtormK написав:
  Raymond написав:А чому не добавите карту МТБ банку? у них цього місяця кеш.бек аптеки 8%
Також кеш беки пропонує банк український капітал

Если не сложно, дайте ссылки на карты, о которых идет речь. Изучим, подумаем.
Вот МТБ: https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... reditkoyu/

Укр.капитал: https://www.ukrcapital.com.ua/uk/platiz ... artky.html

Имхо, можно не добавлять, в особенности укр.капитал.

Спасибо за информацию!
Карту МТБ добавим в следующем обзоре.
Кстати, интересно мнение форумчан: какую лучше взять? Добавлять обе смысла нет. Мы в редакции подумали и решили упомянуть Платинум, т.к. по ней процент кэшбэка выше. Что скажете,друзья?
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:59

  ShtormK написав:Спасибо за информацию!
Карту МТБ добавим в следующем обзоре.
Кстати, интересно мнение форумчан: какую лучше взять? Добавлять обе смысла нет. Мы в редакции подумали и решили упомянуть Платинум, т.к. по ней процент кэшбэка выше. Что скажете,друзья?

Нужно брать всё.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 11:36

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

на карте привата есть тоже типа кешбека. Копилка. Вот только как платить накопленными там бонусами - непонятно. Может кто-то знает
MaxTrader
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 13:08

  MaxTrader написав:на карте привата есть тоже типа кешбека. Копилка. Вот только как платить накопленными там бонусами - непонятно. Может кто-то знает

С Копилки нуна снять гроши(т.е. разбить копилку) на любую карту и уже картой расплатиться.
У Привата есть Бонусный счет Кулубничка, туда чото капает с Уни, кажись 5%.
Вот им можно расчитываться в некоторых магазах, но кассиры часто ныкают терминалы с клубничкой, наверное ооочень любят Приват :)
Например, в Эльдорадо я раз в год тарюсь на 140..150 грн батарейками :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:41

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Amethyst написав:туда чото капает с Уни, кажись 5%


Рідко де капає від 1%, а 5% дуже рідко, в основному кафе-ресторани.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:53

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Зарплатная карта Lime Card имеет такой кешбек:
1% свои и 3% кредитные среждства
Магазини та супермаркети
Дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри)
Товари для дому та саду, техніка
Авто (заправки, АЗС, мийки)
antonwriter
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