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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 12:18

Igorenya зайдите на ветку пумб, они стали дифференцировать клиентов на 3 группы по уровню % кешбека
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:37

nnallex
не справедливо... а ссылка есть?
Igorenya
 
Повідомлень: 39
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:39

Amethyst
Извините, а Лумумба как переводится?)
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:43

  Igorenya написав:Amethyst
Извините, а Лумумба как переводится?)

Банк ПУМБ
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:35

  Igorenya написав:nnallex
не справедливо... а ссылка есть?

ПУМБ
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:16

Пумб "Все можу" категория Медицина 2% личными средствами, а не 4%
vladimir_bukhanets
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:38

vladimir_bukhanets неоднократно упоминали, что ПУМБ начисляет кешбэк индивидуально каждому клиенту. Поэтому у Вас может быть и 2%. У меня лично 3%.
Саня_
 
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  #<1 ... 18192021
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