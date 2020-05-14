|
|
|
Finance.ua: Карты с кэшбэком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 03 сер, 2021 12:18
Igorenya зайдите на ветку пумб, они стали дифференцировать клиентов на 3 группы по уровню % кешбека
-
nnallex
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:37
nnallex
не справедливо... а ссылка есть?
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:39
Amethyst
Извините, а Лумумба как переводится?)
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:43
Igorenya написав:Amethyst
Извините, а Лумумба как переводится?)
Банк ПУМБ
-
slktym007
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:35
ПУМБ
Igorenya написав:nnallex
не справедливо... а ссылка есть?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:16
Пумб "Все можу" категория Медицина 2% личными средствами, а не 4%
-
vladimir_bukhanets
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:38
vladimir_bukhanets неоднократно упоминали, что ПУМБ начисляет кешбэк индивидуально каждому клиенту. Поэтому у Вас может быть и 2%. У меня лично 3%.
-
Саня_
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|214
|116935
|
|
|18
|1843
|
|
|7
|19879
|
|