|
|
|
Finance.ua: Карты с кэшбэком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 03 сер, 2021 12:18
Igorenya зайдите на ветку пумб, они стали дифференцировать клиентов на 3 группы по уровню % кешбека
-
nnallex
-
-
- Повідомлень: 311
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:37
nnallex
не справедливо... а ссылка есть?
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:39
Amethyst
Извините, а Лумумба как переводится?)
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:43
Igorenya написав:Amethyst
Извините, а Лумумба как переводится?)
Банк ПУМБ
-
slktym007
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:35
ПУМБ
Igorenya написав:nnallex
не справедливо... а ссылка есть?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:16
Пумб "Все можу" категория Медицина 2% личными средствами, а не 4%
-
vladimir_bukhanets
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:38
vladimir_bukhanets неоднократно упоминали, что ПУМБ начисляет кешбэк индивидуально каждому клиенту. Поэтому у Вас может быть и 2%. У меня лично 3%.
-
Саня_
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 сер, 2021 21:16
D2 Я тоже подумываю над открытием карты, правда с банком не определился. Пока Приватом пользуюсь, но там кешбек как вроде на бонусный счет возвращается. толком непонятно что и как. посоветуйте топ-3 карты, плиз.
-
gvetta49
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 16.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 сер, 2021 10:19
gvetta49 написав:D2
Я тоже подумываю над открытием карты, правда с банком не определился. Пока Приватом пользуюсь, но там кешбек как вроде на бонусный счет возвращается. толком непонятно что и как. посоветуйте топ-3 карты, плиз.
Подобные Привату карты с простыми условиями:Монобанк (Универсал Банк)Зеленая (А-Банк)
Карты с более сложными условиями:ХАМЕЛЕОН (Альфа-Банк)РЭД (Альфа-Банк)ВсеМожу (ПУМБ)Коко Кард (Банк Форвард)
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1944
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:31
@Андрій Жуматий
прохання оновити списки КБ на вересень
дякую наперед
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11742
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|19
|2283
|
|
|3
|342
|
|
|6
|1025
|
Нед 15 сер, 2021 09:41
Kawun
|