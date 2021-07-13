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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:11
чем у ПУМБ карта сложная ? разве тем что кеш бек через вайбер подключаеться а не в самом додатке
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Ananas1start
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:41
Ananas1start написав:
чем у ПУМБ карта сложная ? разве тем что кеш бек через вайбер подключаеться а не в самом додатке
Так речь же не об условиях по кешбэку, а об условиях по самой карте. Из этих по кешбэку разве что Альфа сложнее.
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ingtrans
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:24
Обновились, спасибо
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mustbe
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:28
а какой максимум по сумме кешбека за месяц у аккорда?
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NDV
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:02
NDV написав:
а какой максимум по сумме кешбека за месяц у аккорда?
500 грв, но у них другой подводный камень, максимальный кешбек за 1 операцию - 50грв
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nnallex
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