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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:11

  Bosstone написав:
  gvetta49 написав:D2 Я тоже подумываю над открытием карты, правда с банком не определился. Пока Приватом пользуюсь, но там кешбек как вроде на бонусный счет возвращается. толком непонятно что и как. посоветуйте топ-3 карты, плиз.

Подобные Привату карты с простыми условиями:
Монобанк (Универсал Банк)
Зеленая (А-Банк)
Карты с более сложными условиями:
ХАМЕЛЕОН (Альфа-Банк)
РЭД (Альфа-Банк)
ВсеМожу (ПУМБ)
Коко Кард (Банк Форвард)


чем у ПУМБ карта сложная ? разве тем что кеш бек через вайбер подключаеться а не в самом додатке
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:41

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Ananas1start написав:чем у ПУМБ карта сложная ? разве тем что кеш бек через вайбер подключаеться а не в самом додатке

Так речь же не об условиях по кешбэку, а об условиях по самой карте. Из этих по кешбэку разве что Альфа сложнее.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:24

Обновились, спасибо
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:28

а какой максимум по сумме кешбека за месяц у аккорда?
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:02

  NDV написав:а какой максимум по сумме кешбека за месяц у аккорда?

500 грв, но у них другой подводный камень, максимальный кешбек за 1 операцию - 50грв
nnallex
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  #<1 ... 19202122
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