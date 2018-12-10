Finance.ua: Карты с кэшбэком

gvetta49 написав:D2 Я тоже подумываю над открытием карты, правда с банком не определился. Пока Приватом пользуюсь, но там кешбек как вроде на бонусный счет возвращается. толком непонятно что и как. посоветуйте топ-3 карты, плиз.
Повертати немає з чого. Як у комісійній боротьбі ритейлерів з банками гине кешбек https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/677667/ На сьогодні, як вже зазначалось, максимальний розмір комісії становить 3%. З 1 липня цього року вона мала би обмежуватись 1,2%, з липня 2022 року — 1%, а ще за рік — 0,9%. Однак цього не відбулось. Річ у тому, що меморандум повинен погодити Антимонопольний комітет. А комітет відкрив справу лише 19 липня. Так, у Альфа Банку заявили, що при зниженні розміру комісії, вони будуть змушені обмежити або повністю відмовитися від програм лояльності з виплатою кешбеку. В одному з великих гравців цього ринку сказали, що після набрання чинності меморандуму відсотки, які повертають банки клієнтам за програмами кешбеку, зменшаться вдвічі. "Зниження відбудеться. Єдине, що треба отримати остаточні цифри. Кожен банк буде приймати для себе рішення, чи він готовий повністю відмовитись від доходу інтерчейндж, віддати його клієнту, чи доведеться інші доходи з користувачів карток також фінансувати з програми лояльності", — каже начальник управління продажів і цифрового маркетингу Ідея Банк Іван Степанець.