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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:11

  Bosstone написав:
  gvetta49 написав:D2 Я тоже подумываю над открытием карты, правда с банком не определился. Пока Приватом пользуюсь, но там кешбек как вроде на бонусный счет возвращается. толком непонятно что и как. посоветуйте топ-3 карты, плиз.

Подобные Привату карты с простыми условиями:
Монобанк (Универсал Банк)
Зеленая (А-Банк)
Карты с более сложными условиями:
ХАМЕЛЕОН (Альфа-Банк)
РЭД (Альфа-Банк)
ВсеМожу (ПУМБ)
Коко Кард (Банк Форвард)


чем у ПУМБ карта сложная ? разве тем что кеш бек через вайбер подключаеться а не в самом додатке
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:41

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Ananas1start написав:чем у ПУМБ карта сложная ? разве тем что кеш бек через вайбер подключаеться а не в самом додатке

Так речь же не об условиях по кешбэку, а об условиях по самой карте. Из этих по кешбэку разве что Альфа сложнее.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:24

Обновились, спасибо
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:28

а какой максимум по сумме кешбека за месяц у аккорда?
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:02

  NDV написав:а какой максимум по сумме кешбека за месяц у аккорда?

500 грв, но у них другой подводный камень, максимальный кешбек за 1 операцию - 50грв
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:12

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Ловімо кешбек, поки він є:
Повертати немає з чого. Як у комісійній боротьбі ритейлерів з банками гине кешбек https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/677667/
На сьогодні, як вже зазначалось, максимальний розмір комісії становить 3%. З 1 липня цього року вона мала би обмежуватись 1,2%, з липня 2022 року — 1%, а ще за рік — 0,9%.
Однак цього не відбулось. Річ у тому, що меморандум повинен погодити Антимонопольний комітет. А комітет відкрив справу лише 19 липня.
Так, у Альфа Банку заявили, що при зниженні розміру комісії, вони будуть змушені обмежити або повністю відмовитися від програм лояльності з виплатою кешбеку.
В одному з великих гравців цього ринку сказали, що після набрання чинності меморандуму відсотки, які повертають банки клієнтам за програмами кешбеку, зменшаться вдвічі.
"Зниження відбудеться. Єдине, що треба отримати остаточні цифри. Кожен банк буде приймати для себе рішення, чи він готовий повністю відмовитись від доходу інтерчейндж, віддати його клієнту, чи доведеться інші доходи з користувачів карток також фінансувати з програми лояльності", — каже начальник управління продажів і цифрового маркетингу Ідея Банк Іван Степанець.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:19

ПУМБ бак с правилами по которым для получения обычной кредитки с лимитом пятсот гривень (500 КАРЛ!) нужно сдать номера двух своих друзей причем обязательно. Такого тупняка не помнит ни одно фин учереждение страны.
sigur-ros
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:09

  sigur-ros написав:ПУМБ бак с правилами по которым для получения обычной кредитки с лимитом пятсот гривень (500 КАРЛ!) нужно сдать номера двух своих друзей причем обязательно. Такого тупняка не помнит ни одно фин учереждение страны.

Форвард, требует тоже самое
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:18

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

..."нужно сдать...номера друзей"..."обязательно"... "требуют"...
Яркий пример, как тупят и менеджеры банков, и сами клиенты. Если это конечно не продуманная фильтрация клиентов по айкью.
Bosstone
 
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