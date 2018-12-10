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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:24

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

сервіс покупки квитків tickets.ua – 10% знижки при оплаті квитків на «Інтерсіті»;

тут тоже муть - по Ред у Альфы которая всегда Мастеркард не сработает акция по Визе
cohan
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  #<1 ... 20212223
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