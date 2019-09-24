сервіс покупки квитків tickets.ua – 10% знижки при оплаті квитків на «Інтерсіті»;
тут тоже муть - по Ред у Альфы которая всегда Мастеркард не сработает акция по Визе
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:24
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
сервіс покупки квитків tickets.ua – 10% знижки при оплаті квитків на «Інтерсіті»;
тут тоже муть - по Ред у Альфы которая всегда Мастеркард не сработает акция по Визе
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:32
Ірина, підкажіть будь ласка коли буде оновлення на жовтень по КБ!!
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