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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:24

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

сервіс покупки квитків tickets.ua – 10% знижки при оплаті квитків на «Інтерсіті»;

тут тоже муть - по Ред у Альфы которая всегда Мастеркард не сработает акция по Визе
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:32

  Ірина_ написав:
  greenozon написав:Підкажіть будь ласка коли чекати оновлення на серпень
дякую
  envan написав:Ребятки, а на август Будет раскладка?


Комбінація карток для максимального кешбеку в серпні


Ірина, підкажіть будь ласка коли буде оновлення на жовтень по КБ!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:48

Ждём обновления на октябрь :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:28

Дякую finance.ua за швидку реацію!
інформація по свіжих КБ різних банків зараз як гарячі пиріжки :)

:!: :!: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:29

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Оновлена інформація вже на сайті
Комбінація карток для максимального кешбеку у жовтні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:34

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

В категорії «готелі» відсутній Unex Card / Юнекс Банк — 20% чистими
extreme_lviv_ua
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