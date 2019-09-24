сервіс покупки квитків tickets.ua – 10% знижки при оплаті квитків на «Інтерсіті»;
тут тоже муть - по Ред у Альфы которая всегда Мастеркард не сработает акция по Визе
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:24
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
сервіс покупки квитків tickets.ua – 10% знижки при оплаті квитків на «Інтерсіті»;
тут тоже муть - по Ред у Альфы которая всегда Мастеркард не сработает акция по Визе
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:32
Ірина, підкажіть будь ласка коли буде оновлення на жовтень по КБ!!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:28
Дякую finance.ua за швидку реацію!
інформація по свіжих КБ різних банків зараз як гарячі пиріжки
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:29
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Оновлена інформація вже на сайті
Комбінація карток для максимального кешбеку у жовтні
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:34
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
В категорії «готелі» відсутній Unex Card / Юнекс Банк — 20% чистими
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:05
Спасибо Вам за Вашую работу! Думаю не только я, но и многие ждут обновления таблицы кеш бека 1го числа )))
Также хотел добавить что в банке Юнекс также по картам есть кеш бек, в этом месяце по такси 25%, или отели 20%, кафе бары 3%, АЗС или продукты по 2% чистыми, но за траты от 300грн за операцию!
Поэтому думаю стоит ее добавить для сравнения, особенно отели порадовали)
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:26
Для тех, кто оформил кредитку «ВсеМожу» от банка ПУМБ, в октябре есть отличная возможность получить кешбэк 5% при оплате коммунальных платежей - не для ВСЕХ!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:35
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