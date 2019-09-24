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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 03 жов, 2021 17:50
а у меня 6
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тарасов
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:34
extreme_lviv_ua написав:
В категорії «готелі» відсутній Unex Card / Юнекс Банк — 20% чистими
Дуже дякую, що звернули нашу увагу!
Прагнення зробити актуальну підбірку якомога раніше зіграло з нами злий жарт: узяли інформацію із сайта, яка виявилась ще не оновленою. Наразі все виправлено.
Будемо намагатися врахувати той момент, що Юнекс Банк може оновлювати не вранці, а пізніше.
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ShtormK
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:35
Raymond написав:
Спасибо Вам за Вашую работу! Думаю не только я, но и многие ждут обновления таблицы кеш бека 1го числа )))
Также хотел добавить что в банке Юнекс также по картам есть кеш бек, в этом месяце по такси 25%, или отели 20%, кафе бары 3%, АЗС или продукты по 2% чистыми, но за траты от 300грн за операцию!
Поэтому думаю стоит ее добавить для сравнения, особенно отели порадовали)
Спасибо за приятные слова!
По Юнексу, как выше отметил, у нас вышла накладка,уже исправили.
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ShtormK
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:37
Igorenya написав:
Для тех, кто оформил кредитку «ВсеМожу» от банка ПУМБ, в октябре есть отличная возможность получить кешбэк 5% при оплате коммунальных платежей - не для ВСЕХ!
Увы, ПУМБ сделал все возможное, чтобы максимально усложнить нашу работу ((
Да, редакция в курсе, что сейчас существует несколько версий программ кэшбэка для разных клиентов ПУМБа.
Мы взяли самую распространенную (ту, что была изначально), которая у большинства клиентов.
Категорию №6 - 1% на все траты - по понятной причине мы не отображали.
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ShtormK
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