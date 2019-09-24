|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 03 жов, 2021 17:50
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
а у меня 6
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:34
Дуже дякую, що звернули нашу увагу!
Прагнення зробити актуальну підбірку якомога раніше зіграло з нами злий жарт: узяли інформацію із сайта, яка виявилась ще не оновленою. Наразі все виправлено.
Будемо намагатися врахувати той момент, що Юнекс Банк може оновлювати не вранці, а пізніше.
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:35
Спасибо за приятные слова!
По Юнексу, как выше отметил, у нас вышла накладка,уже исправили.
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:37
Увы, ПУМБ сделал все возможное, чтобы максимально усложнить нашу работу ((
Да, редакция в курсе, что сейчас существует несколько версий программ кэшбэка для разных клиентов ПУМБа.
Мы взяли самую распространенную (ту, что была изначально), которая у большинства клиентов.
Категорию №6 - 1% на все траты - по понятной причине мы не отображали.
Додано: Нед 31 жов, 2021 10:13
Подкидываю идею для новой статьи: Кто даёт кешбек за (почти) всё ?
В последнее время появилось несколько новых кешбек-программ, которые сами по себе не очень интересны, сделаны больше для галочки.
Типа 0.5%-1% почти за всё, с определёнными исключениями.
Интересно было бы увидеть их все в одном месте.
И обязательно описать исключения: мобиль, коммуналь и тд.
Было бы интересно
Начать можно с т.н. однопроцентников: ПумбКат6, Изи (деньги), БВР (бонусы), ОТП (тикетсы)...
После чего рассмотреть банки 2-го - 3-го эшелона: Пиреус, МТБ и тд
Если кто знает такие малоизвестные банки-однопроцентники - пишите, расширяйте список
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|