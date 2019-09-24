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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:50

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

а у меня 6
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:34

  extreme_lviv_ua написав:В категорії «готелі» відсутній Unex Card / Юнекс Банк — 20% чистими


Дуже дякую, що звернули нашу увагу!
Прагнення зробити актуальну підбірку якомога раніше зіграло з нами злий жарт: узяли інформацію із сайта, яка виявилась ще не оновленою. Наразі все виправлено.

Будемо намагатися врахувати той момент, що Юнекс Банк може оновлювати не вранці, а пізніше.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:35

  Raymond написав:Спасибо Вам за Вашую работу! Думаю не только я, но и многие ждут обновления таблицы кеш бека 1го числа )))
Также хотел добавить что в банке Юнекс также по картам есть кеш бек, в этом месяце по такси 25%, или отели 20%, кафе бары 3%, АЗС или продукты по 2% чистыми, но за траты от 300грн за операцию!
Поэтому думаю стоит ее добавить для сравнения, особенно отели порадовали)

Спасибо за приятные слова!
По Юнексу, как выше отметил, у нас вышла накладка,уже исправили.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:37

  Igorenya написав:Для тех, кто оформил кредитку «ВсеМожу» от банка ПУМБ, в октябре есть отличная возможность получить кешбэк 5% при оплате коммунальных платежей - не для ВСЕХ!

Увы, ПУМБ сделал все возможное, чтобы максимально усложнить нашу работу ((
Да, редакция в курсе, что сейчас существует несколько версий программ кэшбэка для разных клиентов ПУМБа.
Мы взяли самую распространенную (ту, что была изначально), которая у большинства клиентов.

Категорию №6 - 1% на все траты - по понятной причине мы не отображали.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:13

  ShtormK написав:Категорию №6 - 1% на все траты - по понятной причине мы не отображали.

Подкидываю идею для новой статьи: Кто даёт кешбек за (почти) всё ?
В последнее время появилось несколько новых кешбек-программ, которые сами по себе не очень интересны, сделаны больше для галочки.
Типа 0.5%-1% почти за всё, с определёнными исключениями.
Интересно было бы увидеть их все в одном месте.
И обязательно описать исключения: мобиль, коммуналь и тд.
Было бы интересно

Начать можно с т.н. однопроцентников: ПумбКат6, Изи (деньги), БВР (бонусы), ОТП (тикетсы)...
После чего рассмотреть банки 2-го - 3-го эшелона: Пиреус, МТБ и тд

Если кто знает такие малоизвестные банки-однопроцентники - пишите, расширяйте список
mustbe
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mustbe
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