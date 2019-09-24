|
|
|
Finance.ua: Карты с кэшбэком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 03 жов, 2021 17:50
а у меня 6
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 466
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:34
extreme_lviv_ua написав:
В категорії «готелі» відсутній Unex Card / Юнекс Банк — 20% чистими
Дуже дякую, що звернули нашу увагу!
Прагнення зробити актуальну підбірку якомога раніше зіграло з нами злий жарт: узяли інформацію із сайта, яка виявилась ще не оновленою. Наразі все виправлено.
Будемо намагатися врахувати той момент, що Юнекс Банк може оновлювати не вранці, а пізніше.
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:35
Raymond написав:
Спасибо Вам за Вашую работу! Думаю не только я, но и многие ждут обновления таблицы кеш бека 1го числа )))
Также хотел добавить что в банке Юнекс также по картам есть кеш бек, в этом месяце по такси 25%, или отели 20%, кафе бары 3%, АЗС или продукты по 2% чистыми, но за траты от 300грн за операцию!
Поэтому думаю стоит ее добавить для сравнения, особенно отели порадовали)
Спасибо за приятные слова!
По Юнексу, как выше отметил, у нас вышла накладка,уже исправили.
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:37
Igorenya написав:
Для тех, кто оформил кредитку «ВсеМожу» от банка ПУМБ, в октябре есть отличная возможность получить кешбэк 5% при оплате коммунальных платежей - не для ВСЕХ!
Увы, ПУМБ сделал все возможное, чтобы максимально усложнить нашу работу ((
Да, редакция в курсе, что сейчас существует несколько версий программ кэшбэка для разных клиентов ПУМБа.
Мы взяли самую распространенную (ту, что была изначально), которая у большинства клиентов.
Категорию №6 - 1% на все траты - по понятной причине мы не отображали.
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 жов, 2021 10:13
ShtormK написав:
Категорию №6 - 1% на все траты - по понятной причине мы не отображали.
Подкидываю идею для новой статьи: Кто даёт кешбек за (почти) всё ?
В последнее время появилось несколько новых кешбек-программ, которые сами по себе не очень интересны, сделаны больше для галочки.
Типа 0.5%-1% почти за всё, с определёнными исключениями.
Интересно было бы увидеть их все в одном месте.
И обязательно описать исключения: мобиль, коммуналь и тд.
Было бы интересно
Начать можно с т.н. однопроцентников: ПумбКат6, Изи (деньги), БВР (бонусы), ОТП (тикетсы)...
После чего рассмотреть банки 2-го - 3-го эшелона: Пиреус, МТБ и тд
Если кто знает такие малоизвестные банки-однопроцентники - пишите, расширяйте список
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 жов, 2021 10:34
mustbe
З грудня - Вікенд - 0,5 %
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7221
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:09
V2 написав:mustbe
З грудня - Вікенд - 0,5 %
Крім того, з 15 грудня комісія за видачу готівки в Україні становитиме 1%, перекази на інші рахунки (у т.ч. P2P-перекази) за власні кошти — 1.5% + 15₴.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11930
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 956 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:43
Юнекс неактуальные данные. С ноября там хорошие условия для шопоголиков под BlackFriday.
Альфа есть техника и маркетплейс в ноябре
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:07
каждый день использую эту страницу и говорю спасибо Вам за работу, которую делаете ! Unex ошибка, в этом месяце они изменили своим традициям, хотя тоже не плохо
- одежда 10%
- электроника 15%
- аптеки 10%
- книги 25%
-
nnallex
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|219
|121271
|
|
|12
|2046
|
|
|34
|12435
|
|