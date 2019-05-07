ну речь, скорее всего, про
Ну и это не чистыми, а фантиками в Сільпо. Отоварить то мона тока в самом Сільпо!
Не у всех то Сільпо и есть, да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25
ну речь, скорее всего, про
Ну и это не чистыми, а фантиками в Сільпо. Отоварить то мона тока в самом Сільпо!
Не у всех то Сільпо и есть, да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:27
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
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