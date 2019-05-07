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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25

  VseNuzhniy написав:Добавьте банк Восток, программу от Сильпо, в этом месяце они порадовали, дали кэшбек не только 1% на все но и категории: на технику 2%, медикаменты 3%, салоны красы 5%, вещи для животных 2%, пекарни и кондикерка 3% и все это чистыми.

ну речь, скорее всего, про БВР!
Ну и это не чистыми, а фантиками в Сільпо. Отоварить то мона тока в самом Сільпо!
Не у всех то Сільпо и есть, да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:27

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Amethyst написав:да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.

спорно, спорно..
Ашан деколи таке лупить що мама не горюй
greenozon
 
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