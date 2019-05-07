Finance.ua: Карты с кэшбэком

VseNuzhniy написав:Добавьте банк Восток, программу от Сильпо, в этом месяце они порадовали, дали кэшбек не только 1% на все но и категории: на технику 2%, медикаменты 3%, салоны красы 5%, вещи для животных 2%, пекарни и кондикерка 3% и все это чистыми.
ну речь, скорее всего, про БВР! Ну и это не чистыми, а фантиками в Сільпо. Отоварить то мона тока в самом Сільпо! Не у всех то Сільпо и есть, да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.
VseNuzhniy написав:Добавьте банк Восток, программу от Сильпо, в этом месяце они порадовали, дали кэшбек не только 1% на все но и категории: на технику 2%, медикаменты 3%, салоны красы 5%, вещи для животных 2%, пекарни и кондикерка 3% и все это чистыми.
ну речь, скорее всего, про БВР! Ну и это не чистыми, а фантиками в Сільпо. Отоварить то мона тока в самом Сільпо! Не у всех то Сільпо и есть, да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.
именно так "чистота" съедается за счет Сильпошной накрутки
День кешбека в США (National Cash Back Day) У Штатах це один великий день ексклюзивних пропозицій, котрі дарують покупцеві повернення готівки. Пошук найкращих пропозицій і економія коштів роблять розумного покупця щасливим, а кешбек виводить заощадження на новий рівень. https://wz.lviv.ua/cartoon/445910-den-keshbeka