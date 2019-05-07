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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25

  VseNuzhniy написав:Добавьте банк Восток, программу от Сильпо, в этом месяце они порадовали, дали кэшбек не только 1% на все но и категории: на технику 2%, медикаменты 3%, салоны красы 5%, вещи для животных 2%, пекарни и кондикерка 3% и все это чистыми.

ну речь, скорее всего, про БВР!
Ну и это не чистыми, а фантиками в Сільпо. Отоварить то мона тока в самом Сільпо!
Не у всех то Сільпо и есть, да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:27

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Amethyst написав:да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.

спорно, спорно..
Ашан деколи таке лупить що мама не горюй
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 22:19

Исправьте ошибку:
http://piccy.info/view3/15134418/a4dfb8 ... e0bab7ab9/
dim.ua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 22:54

  Amethyst написав:
  VseNuzhniy написав:Добавьте банк Восток, программу от Сильпо, в этом месяце они порадовали, дали кэшбек не только 1% на все но и категории: на технику 2%, медикаменты 3%, салоны красы 5%, вещи для животных 2%, пекарни и кондикерка 3% и все это чистыми.

ну речь, скорее всего, про БВР!
Ну и это не чистыми, а фантиками в Сільпо. Отоварить то мона тока в самом Сільпо!
Не у всех то Сільпо и есть, да и цены у Сільпо, обычно, на 10..15% выше того же Ашана, например.


именно так
"чистота" съедается за счет Сильпошной накрутки
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:07

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Зі святом!
День кешбека в США (National Cash Back Day)
У Штатах це один великий день ексклюзивних пропозицій, котрі дарують покупцеві повернення готівки. Пошук найкращих пропозицій і економія коштів роблять розумного покупця щасливим, а кешбек виводить заощадження на новий рівень. https://wz.lviv.ua/cartoon/445910-den-keshbeka

Зображення
National Cash Back Day on the first Thursday in November speaks to the savvy shopper in all of us. It’s one big day of exclusive offers that gives you the gift of cash back. https://nationaldaycalendar.com/nationa ... aNycGzNBz0
Ой+
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У кого какие мнения - что грядёт с декабря?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 01:34

  Vorlon написав:У кого какие мнения - что грядёт с декабря?


борьба за клиента
uaprofi
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Кто подскажет - чем лучше оплатить в магазине садовой техники - газонокосилки, мотокосы и т.п.? Только Изи?
la9
 
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