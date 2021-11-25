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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:45
kocherga написав: cohan написав:
туду как кредиторы - внезапно неплохие,
ну там с заморочками по РД, но жить можно
Что такое "РД"?)
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slktym007
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:05
В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.
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slktym007
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:49
slktym007 написав:
В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.
Мне подкрутили. Было 2%, стало 1%
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:08
от гадський підхід
прямо плювок в обличчя клієнтів
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greenozon
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:53
Моно КБ порезал ?! 0,75% кредитные на всё, да и за свои заметно резанул.
Это начал действовать закон о ограничение размера эквайринга ?
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:25
alex_dvornichenko
Да
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kocherga
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:13
slktym007 написав:
В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.
Вы про карту банка "Власний рахунок"?
Но ведь они дают кешбэк в виде бонусов, которые можно отоварить только в "Сильпо".
Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.
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ShtormK
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:15
kocherga написав:
Спасибо за таблицу. Только почему вы упорно не указываете тудубанк, в котором 1% на всё без лимита свои/кредитные и без лимита на сумму накопления и вывод?)
Так а какой смысл и где его показывать? У него ж стабильно 1%, можно один раз упомянуть вначале. Тут же весь смысл - дать раскладку по категориям, чтобы все было собрано воедино, а не искать...
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ShtormK
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