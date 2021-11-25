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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:45

  kocherga написав:
  cohan написав:туду как кредиторы - внезапно неплохие,
ну там с заморочками по РД, но жить можно

Что такое "РД"?)

Расчетная дата
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:05

В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:49

  slktym007 написав:В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.

Мне подкрутили. Было 2%, стало 1%
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:53

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Моно КБ порезал ?! 0,75% кредитные на всё, да и за свои заметно резанул.
Это начал действовать закон о ограничение размера эквайринга ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:25

alex_dvornichenko
Да
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:13

  slktym007 написав:В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.

Вы про карту банка "Власний рахунок"?
Но ведь они дают кешбэк в виде бонусов, которые можно отоварить только в "Сильпо".
Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:15

  kocherga написав:Спасибо за таблицу. Только почему вы упорно не указываете тудубанк, в котором 1% на всё без лимита свои/кредитные и без лимита на сумму накопления и вывод?)

Так а какой смысл и где его показывать? У него ж стабильно 1%, можно один раз упомянуть вначале. Тут же весь смысл - дать раскладку по категориям, чтобы все было собрано воедино, а не искать...
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 207
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