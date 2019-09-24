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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 25262728>
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:08

от гадський підхід
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:53

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Моно КБ порезал ?! 0,75% кредитные на всё, да и за свои заметно резанул.
Это начал действовать закон о ограничение размера эквайринга ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:25

alex_dvornichenko
Да
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:13

  slktym007 написав:В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.

Вы про карту банка "Власний рахунок"?
Но ведь они дают кешбэк в виде бонусов, которые можно отоварить только в "Сильпо".
Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:15

  kocherga написав:Спасибо за таблицу. Только почему вы упорно не указываете тудубанк, в котором 1% на всё без лимита свои/кредитные и без лимита на сумму накопления и вывод?)

Так а какой смысл и где его показывать? У него ж стабильно 1%, можно один раз упомянуть вначале. Тут же весь смысл - дать раскладку по категориям, чтобы все было собрано воедино, а не искать...
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:30

  ShtormK написав:
  slktym007 написав:В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.

Вы про карту банка "Власний рахунок"?
Но ведь они дают кешбэк в виде бонусов, которые можно отоварить только в "Сильпо".
Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.

Да про БВР. Согласен. Не принял во внимание, что бонусы дают только в Сильпо.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 06:28

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  ShtormK написав:Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.


Не всюди є еко-маркети, але якщо є, то 2% еко-бонусів та можливість 6-місячного розтермінування під 0% при +500 грн. перевищує більшість жалюгідних кешбеків від різних банок.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:38

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  ShtormK написав:Так а какой смысл и где его показывать? У него ж стабильно 1%, можно один раз упомянуть вначале. Тут же весь смысл - дать раскладку по категориям, чтобы все было собрано воедино, а не искать...

Я думал, смысл в том, чтобы не париться каждый месяц и не искать, где сколько, а просто рассчитываться одной картой и стабильно получать %, независимо от попадания или не попадания в категорию, а ещё не думать про лимиты накопления - в том же туду нет максимальной суммы кешбэка в месяц)
Тот же izi сначала был практически как туду - 1% на всё + 2% к кафе в пятницу (причём ожидалось, что в обычный день в кафе будет обычный 1% - а нет, в среду в кафе вообще нет кешбэка), но он же тут давно есть)
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:34

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Подскажите, есть ли где-то кешбек на онлайн покупки путем перевода с карты на карту?
stuermer01
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