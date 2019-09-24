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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:08
от гадський підхід
прямо плювок в обличчя клієнтів
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greenozon
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:53
Моно КБ порезал ?! 0,75% кредитные на всё, да и за свои заметно резанул.
Это начал действовать закон о ограничение размера эквайринга ?
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:25
alex_dvornichenko
Да
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kocherga
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:13
slktym007 написав:
В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.
Вы про карту банка "Власний рахунок"?
Но ведь они дают кешбэк в виде бонусов, которые можно отоварить только в "Сильпо".
Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.
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ShtormK
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:15
kocherga написав:
Спасибо за таблицу. Только почему вы упорно не указываете тудубанк, в котором 1% на всё без лимита свои/кредитные и без лимита на сумму накопления и вывод?)
Так а какой смысл и где его показывать? У него ж стабильно 1%, можно один раз упомянуть вначале. Тут же весь смысл - дать раскладку по категориям, чтобы все было собрано воедино, а не искать...
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ShtormK
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:30
ShtormK написав: slktym007 написав:
В статье Бобра обошли стороной.
И насчет процентов А-банки спорный вопрос. Судя по всему у кого как.
Мне на продукты за кредитные 2% дают.
Вы про карту банка "Власний рахунок"?
Но ведь они дают кешбэк в виде бонусов, которые можно отоварить только в "Сильпо".
Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.
Да про БВР. Согласен. Не принял во внимание, что бонусы дают только в Сильпо.
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slktym007
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Додано: Суб 04 гру, 2021 06:28
ShtormK написав:
Мы и карту "ЭКО-Максимум" Альфы не рассматриваем по той же причине.
Не всюди є еко-маркети, але якщо є, то 2% еко-бонусів та можливість 6-місячного розтермінування під 0% при +500 грн. перевищує більшість жалюгідних кешбеків від різних банок.
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Додано: Суб 04 гру, 2021 14:10
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Додано: Пон 06 гру, 2021 20:38
ShtormK написав:
Так а какой смысл и где его показывать? У него ж стабильно 1%, можно один раз упомянуть вначале. Тут же весь смысл - дать раскладку по категориям, чтобы все было собрано воедино, а не искать...
Я думал, смысл в том, чтобы не париться каждый месяц и не искать, где сколько, а просто рассчитываться одной картой и стабильно получать %, независимо от попадания или не попадания в категорию, а ещё не думать про лимиты накопления - в том же туду нет максимальной суммы кешбэка в месяц)
Тот же izi сначала был практически как туду - 1% на всё + 2% к кафе в пятницу (причём ожидалось, что в обычный день в кафе будет обычный 1% - а нет, в среду в кафе вообще нет кешбэка), но он же тут давно есть)
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kocherga
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:34
Подскажите, есть ли где-то кешбек на онлайн покупки путем перевода с карты на карту?
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