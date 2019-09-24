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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:27
stuermer01 написав: ingtrans написав: stuermer01 написав:
А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.
Так не делайте покупки через Prom.ua. Просто это особенность этого и еще некоторых (немногих) сервисов.
Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?
На розетке если продавец именно Розетка то нет никакого перевода на карту, а идет как норм оплата. Фокстрот, эпицентр, алло, ева и множество других магазинов проводят как нормальную оплату.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:28
stuermer01 написав:Для нормальных людей, кроме умников и рассмешенных объясняю:
Почти все онлайн покупки (оплата картой) в Украине делаются переводом с карты на карту. В цивилизованных странах идет нормальное списание с карты и на такие операции есть кешбек.
Брехня. Вы путаете "оплату" торговцам с олх, которая не является онлайн покупкой, а является просто переводом.
stuermer01 написав: mustbe написав:
Взял попкорн, посижу, понаблюдаю... )
Тут нечего наблюдать. У меня New Card Укрсиба и на все онлайн покупки за границей насчитывается кешбек. А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.
Потому что в случае с Промом, для как бы защиты покупателя, вы делаете перевод Прому, а потом Пром - перевод продавцу. Потому что сами продавцы терминалов не имеют и не хотят.
stuermer01 написав: ingtrans написав: stuermer01 написав:
А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.
Так не делайте покупки через Prom.ua. Просто это особенность этого и еще некоторых (немногих) сервисов.
Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?
Опять брехня. У Розетки есть два варианта : продавец - Розетка, или продавцы левые. Если Розетка - все прекрасно проходит как нормальный платёж и без комиссий.
Ликпей в 99% случаев это как раз платёж, а не перевод, комиссия у некоторых торговцев есть при такой оплате просто потому что им надо платить за эквайринг, и они накидывают его стоимость к цене товара, за сам же платеж никакой комиссии нет.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:37
omb написав:stuermer01
ну так платите на проме через Wayforpay или на розетке продавцу розетка и все будет окешбечиваться, если есть соответствующие карты
Так на Проме ПроОплата только оплата картой. Или я ошибаюсь?
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:40
stuermer01 написав:
Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?
Потому что немногих. Собственно Prom.ua и Olx, хотя Olx - я бы даже не считал, потому что это немного другой тип сделки (примерно как если бы увидели объявление в газете для частных объявлений, созвонились с продавцом, перевели деньги ему на карту, а он вам отправил товар). Еще бывают отдельные магазины, где оплата переводом на карту. В розетке, похоже, Вы покупали не у розетки, а у какого-то постороннего продавца, потому что розетка сама по себе идет как оплата, а не как перевод.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:49
@Faceless
Сам ты брехун.
1. Об этом и речь. Перевод торговцу, а не списание.
2. Об этом и речь. Перевод Прому, а списание.
3. По Ликпей на Розетке у меня комиссии высвечиваются от торговцев, у Розетки напрямую я не смотрел, но и не утверждал.
Ты ничего не опроверг, только нахамил.
Востаннє редагувалось stuermer01
в Вів 21 гру, 2021 16:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:50
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Я думал в 45 лет люди умнее...
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:59
ingtrans написав: stuermer01 написав:
Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?
Потому что немногих. Собственно Prom.ua и Olx, хотя Olx - я бы даже не считал, потому что это немного другой тип сделки (примерно как если бы увидели объявление в газете для частных объявлений, созвонились с продавцом, перевели деньги ему на карту, а он вам отправил товар). Еще бывают отдельные магазины, где оплата переводом на карту. В розетке, похоже, Вы покупали не у розетки, а у какого-то постороннего продавца, потому что розетка сама по себе идет как оплата, а не как перевод.
Ну да, судя по ответам адекватных людей, получается только Розетка напрямую, Алло и Супермаркеты делают списание. Но большинство покупок я все-таки делаю через ПромОплату. Поэтому и вопрос был про кешбек на такой распространенный вид онлайн оплаты.
Ответ - Нет такого кешбека. Спасибо за внимание.
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