Finance.ua: Карты с кэшбэком

Додано: Вів 21 гру, 2021 16:28

stuermer01 написав: Для нормальных людей, кроме умников и рассмешенных объясняю:

Почти все онлайн покупки (оплата картой) в Украине делаются переводом с карты на карту. В цивилизованных странах идет нормальное списание с карты и на такие операции есть кешбек.

stuermer01 написав: mustbe написав: Взял попкорн, посижу, понаблюдаю... ) Взял попкорн, посижу, понаблюдаю... )

Тут нечего наблюдать. У меня New Card Укрсиба и на все онлайн покупки за границей насчитывается кешбек. А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту. Тут нечего наблюдать. У меня New Card Укрсиба и на все онлайн покупки за границей насчитывается кешбек. А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.

stuermer01 написав: ingtrans написав: stuermer01 написав: А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту. А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.

Так не делайте покупки через Prom.ua. Просто это особенность этого и еще некоторых (немногих) сервисов. Так не делайте покупки через Prom.ua. Просто это особенность этого и еще некоторых (немногих) сервисов.

Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.

На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту? Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?

Брехня. Вы путаете "оплату" торговцам с олх, которая не является онлайн покупкой, а является просто переводом.Потому что в случае с Промом, для как бы защиты покупателя, вы делаете перевод Прому, а потом Пром - перевод продавцу. Потому что сами продавцы терминалов не имеют и не хотят.Опять брехня. У Розетки есть два варианта : продавец - Розетка, или продавцы левые. Если Розетка - все прекрасно проходит как нормальный платёж и без комиссий.Ликпей в 99% случаев это как раз платёж, а не перевод, комиссия у некоторых торговцев есть при такой оплате просто потому что им надо платить за эквайринг, и они накидывают его стоимость к цене товара, за сам же платеж никакой комиссии нет.