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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:27

  stuermer01 написав:
  ingtrans написав:
  stuermer01 написав:А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.

Так не делайте покупки через Prom.ua. Просто это особенность этого и еще некоторых (немногих) сервисов.

Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?

На розетке если продавец именно Розетка то нет никакого перевода на карту, а идет как норм оплата. Фокстрот, эпицентр, алло, ева и множество других магазинов проводят как нормальную оплату.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:28

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

stuermer01 написав:Для нормальных людей, кроме умников и рассмешенных объясняю:
Почти все онлайн покупки (оплата картой) в Украине делаются переводом с карты на карту. В цивилизованных странах идет нормальное списание с карты и на такие операции есть кешбек.
Брехня. Вы путаете "оплату" торговцам с олх, которая не является онлайн покупкой, а является просто переводом.


stuermer01 написав:
  mustbe написав:Взял попкорн, посижу, понаблюдаю... )

Тут нечего наблюдать. У меня New Card Укрсиба и на все онлайн покупки за границей насчитывается кешбек. А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.

Потому что в случае с Промом, для как бы защиты покупателя, вы делаете перевод Прому, а потом Пром - перевод продавцу. Потому что сами продавцы терминалов не имеют и не хотят.


stuermer01 написав:
  ingtrans написав:
  stuermer01 написав:А на все покупки через Prom.ua нихрена не насчитывается потому, что в Украине ̶в̶с̶е̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶ж̶ это переводы с карты на карту.

Так не делайте покупки через Prom.ua. Просто это особенность этого и еще некоторых (немногих) сервисов.

Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?


Опять брехня. У Розетки есть два варианта : продавец - Розетка, или продавцы левые. Если Розетка - все прекрасно проходит как нормальный платёж и без комиссий.
Ликпей в 99% случаев это как раз платёж, а не перевод, комиссия у некоторых торговцев есть при такой оплате просто потому что им надо платить за эквайринг, и они накидывают его стоимость к цене товара, за сам же платеж никакой комиссии нет.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:37

  omb написав:stuermer01 ну так платите на проме через Wayforpay или на розетке продавцу розетка и все будет окешбечиваться, если есть соответствующие карты
Так на Проме ПроОплата только оплата картой. Или я ошибаюсь?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:40

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  stuermer01 написав:Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?

Потому что немногих. Собственно Prom.ua и Olx, хотя Olx - я бы даже не считал, потому что это немного другой тип сделки (примерно как если бы увидели объявление в газете для частных объявлений, созвонились с продавцом, перевели деньги ему на карту, а он вам отправил товар). Еще бывают отдельные магазины, где оплата переводом на карту. В розетке, похоже, Вы покупали не у розетки, а у какого-то постороннего продавца, потому что розетка сама по себе идет как оплата, а не как перевод.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:49

@Faceless
Сам ты брехун.
1. Об этом и речь. Перевод торговцу, а не списание.
2. Об этом и речь. Перевод Прому, а списание.
3. По Ликпей на Розетке у меня комиссии высвечиваются от торговцев, у Розетки напрямую я не смотрел, но и не утверждал.

Ты ничего не опроверг, только нахамил.
Востаннє редагувалось stuermer01 в Вів 21 гру, 2021 16:59, всього редагувалось 2 разів.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:59

  ingtrans написав:
  stuermer01 написав:Почему немногих? На OLX тоже, на Розетке через LiqPay тоже идет перевод с карты и списывается комиссия за перевод.
На каких крупных сервисах идет нормальная онлайн оплата без перевода на карту?

Потому что немногих. Собственно Prom.ua и Olx, хотя Olx - я бы даже не считал, потому что это немного другой тип сделки (примерно как если бы увидели объявление в газете для частных объявлений, созвонились с продавцом, перевели деньги ему на карту, а он вам отправил товар). Еще бывают отдельные магазины, где оплата переводом на карту. В розетке, похоже, Вы покупали не у розетки, а у какого-то постороннего продавца, потому что розетка сама по себе идет как оплата, а не как перевод.

Ну да, судя по ответам адекватных людей, получается только Розетка напрямую, Алло и Супермаркеты делают списание. Но большинство покупок я все-таки делаю через ПромОплату. Поэтому и вопрос был про кешбек на такой распространенный вид онлайн оплаты.
Ответ: Нет такого кешбека.
Спасибо за внимание.
Востаннє редагувалось stuermer01 в Вів 21 гру, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:01

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

stuermer01 написав:@Faceless
Сам ты брехун.
1. Об этом и речь. Перевод торговцу, а не списание.
2. Об этом и речь. Перевод Прому, а списание.
3. По Ликпей на Розетке у меня комиссии высвечиваются от торговцев, у Розетки напрямую я не смотрел, но и не утверждал.
Ты ничего не опроверг, только нахамил.


Так перевод это перевод, все претензии торговцу, который не хочет работать официально, платить за терминал, они просто получают р2р переводы. А промоплата это просто попытка приспособиться к текущей ситуации.
На Розетке у торговцев по сути та же история.
Вы просто понятия не имеете, что такое перевод, а что - оплата, и почему на маркетплейсах однт переводы. А вот ваше заявление, что так работают все ("почти все онлайн покупки" - брехня. На Розетке, если продавец Розетка, на Эпицентре, Новой линии, всяких комфи, цитрусах, эльдорадо, мойо и фокстротах - везде, у всех крупных ритейлеров, есть нормальная человеческая оплата на сайте.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:05

  Faceless написав: А вот ваше заявление, что так работают все ("почти все онлайн покупки" - брехня.

Вы брешете. "почти все крупные онлайн покупки" все правильно. Маркетплейсы это и есть крупные онлайн продавцы с хорошим выбором и ценами. А то, что вы назвали, кроме Розетки, это более мелкие. И самое главное - там нет аналога ПромОплаты, чтобы можно было товар отправить сразу назад на Новой Почте, без головняка, если не подошел.
Востаннє редагувалось stuermer01 в Вів 21 гру, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:12

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

stuermer01 написав:
  Faceless написав: А вот ваше заявление, что так работают все ("почти все онлайн покупки" - брехня.

Вы брешете. "почти все крупные онлайн покупки" все правильно. Маркетплейсы это и есть крупные онлайн продавцы с хорошим выбором и ценами. А то, что вы назвали, кроме Розетки, это более мелкие.

Не я вру, а вы - невежда.
Маркетплейс не продавец. Это просто площадка, на которой работает множество мелких торговцев. И платите вы этим торговцам, а не маркетплейсу. Те, что я перечислил, как раз крупнейшие, в частности Розетка, как продавец, вообще #1.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:15

Faceless
См. П.С.:
"И самое главное - там нет аналога ПромОплаты, чтобы можно было товар отправить сразу назад на Новой Почте, без головняка, если не подошел."
Про Розетку напрямую я и не оспаривал, но не все есть на Розетке! На Проме может быть то, чего там нет.
stuermer01
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