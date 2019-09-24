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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:46
Faceless написав:
Маркетплейс не продавец. Это просто площадка, на которой работает множество мелких торговцев. И платите вы этим торговцам, а не маркетплейсу.
Это и так ясно и я это не оспаривал. Зачем вы придираетесь к словам. Но это не значит, что так правильно. На eBay и Amazon и у торговцев списание будет. Какая мне разница кому я плачу, я кешбек хочу получить про онлайн покупке.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:12
Ужас, человек не отличает перевод на карту от оплаты по терминалу (в интернете считай тот же терминал с МСС кодом). Я понимаю, можно этого не знать и некоторых нюансов, например, с Розеткой (может быть оба варианта), но так отвечать, когда тебе пытаются помочь и раскладывают всё по полочкам - не, так нельзя. Или Вы слушаете, что Вам говорят люди, которые знают намного больше Вас в этом вопросе, или просто гуляйте лесом.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:18
stuermer01 написав:
Faceless написав:
Маркетплейс не продавец. Это просто площадка, на которой работает множество мелких торговцев. И платите вы этим торговцам, а не маркетплейсу.
Это и так ясно и я это не оспаривал. Зачем вы придираетесь к словам. Но это не значит, что так правильно. На eBay и Amazon и у торговцев списание будет. Какая мне разница кому я плачу, я кешбек хочу получить про онлайн покупке.
Потому что все эти продавцы не хотят светить обороты и платить налоги, они прост овчерную получают переводы на карты физлиц и все.
Хотите, как на eBay и Amazon - покупайте на сайтах крупных ритейлеров.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:20
Striker написав:
Ужас, человек не отличает перевод на карту от оплаты по терминалу (в интернете считай тот же терминал с МСС кодом). Я понимаю, можно этого не знать и некоторых нюансов, например, с Розеткой (может быть оба варианта), но так отвечать, когда тебе пытаются помочь и раскладывают всё по полочкам - не, так нельзя. Или Вы слушаете, что Вам говорят люди, которые знают намного больше Вас в этом вопросе, или просто гуляйте лесом.
Еще один умник. Я не просил раскладывать мне по полочкам то, что я и так знаю. То, как есть - это неправильно!
Ваш протеже в аргументах приводит детали, которых я и не оспаривал. С одной только целью: нахамить и показать какой он умный!
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:21
Faceless написав:
Потому что все эти продавцы не хотят светить обороты и платить налоги, они прост овчерную получают переводы на карты физлиц и все.
Хоть один ответ по делу. Причем это касается и Прома.
Востаннє редагувалось stuermer01
в Вів 21 гру, 2021 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:21
stuermer01 написав:Faceless
См. П.С.:
"И самое главное - там нет аналога ПромОплаты, чтобы можно было товар отправить сразу назад на Новой Почте, без головняка, если не подошел."
Про Розетку напрямую я и не оспаривал, но не все есть на Розетке! На Проме может быть то, чего там нет.
У всех адекватных магазинов есть законные 14 дней на возврат товара, если не подошел. Все эти выкрутасы Прома (который тоже принадлежит Розетке, кстати) - это просто попытка приспособится к нашему извращенному дикому рынку мелких магазинов, которые работают вчерную
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:23
Faceless написав:
У всех адекватных магазинов есть законные 14 дней на возврат товара, если не подошел.
Да, но это не удобно. Надо самому всем этим заниматься, а так сразу отказался и все.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:29
stuermer01 написав:
Faceless написав:
У всех адекватных магазинов есть законные 14 дней на возврат товара, если не подошел.
Да, но это не удобно. Надо самому всем этим заниматься, а так сразу отказался и все.
Больше 10 лет активно покупаю онлайн все, шо можно придумать. Ни разу, вообще ни разу не занимался этими "осмотрите на НП и верните если не так". Как скучно я живу...
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