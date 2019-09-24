Finance.ua: Карты с кэшбэком

Додано: Вів 21 гру, 2021 18:12

Ужас, человек не отличает перевод на карту от оплаты по терминалу (в интернете считай тот же терминал с МСС кодом). Я понимаю, можно этого не знать и некоторых нюансов, например, с Розеткой (может быть оба варианта), но так отвечать, когда тебе пытаются помочь и раскладывают всё по полочкам - не, так нельзя. Или Вы слушаете, что Вам говорят люди, которые знают намного больше Вас в этом вопросе, или просто гуляйте лесом.