Это и так ясно и я это не оспаривал. Зачем вы придираетесь к словам. Но это не значит, что так правильно. На eBay и Amazon и у торговцев списание будет. Какая мне разница кому я плачу, я кешбек хочу получить про онлайн покупке.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:46
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Это и так ясно и я это не оспаривал. Зачем вы придираетесь к словам. Но это не значит, что так правильно. На eBay и Amazon и у торговцев списание будет. Какая мне разница кому я плачу, я кешбек хочу получить про онлайн покупке.
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:46
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:12
Ужас, человек не отличает перевод на карту от оплаты по терминалу (в интернете считай тот же терминал с МСС кодом). Я понимаю, можно этого не знать и некоторых нюансов, например, с Розеткой (может быть оба варианта), но так отвечать, когда тебе пытаются помочь и раскладывают всё по полочкам - не, так нельзя. Или Вы слушаете, что Вам говорят люди, которые знают намного больше Вас в этом вопросе, или просто гуляйте лесом.
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:18
Потому что все эти продавцы не хотят светить обороты и платить налоги, они прост овчерную получают переводы на карты физлиц и все.
Хотите, как на eBay и Amazon - покупайте на сайтах крупных ритейлеров.
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:20
Еще один умник. Я не просил раскладывать мне по полочкам то, что я и так знаю. То, как есть - это неправильно!
Ваш протеже в аргументах приводит детали, которых я и не оспаривал. С одной только целью: нахамить и показать какой он умный!
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:21
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Хоть один ответ по делу. Причем это касается и Прома.
Востаннє редагувалось stuermer01 в Вів 21 гру, 2021 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:21
У всех адекватных магазинов есть законные 14 дней на возврат товара, если не подошел. Все эти выкрутасы Прома (который тоже принадлежит Розетке, кстати) - это просто попытка приспособится к нашему извращенному дикому рынку мелких магазинов, которые работают вчерную
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:23
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:29
Больше 10 лет активно покупаю онлайн все, шо можно придумать. Ни разу, вообще ни разу не занимался этими "осмотрите на НП и верните если не так". Как скучно я живу...
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:50
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Вы, кажется, что-то пропустили. Справедливости ради первоначальный вопрос был о том, дает ли кто-то кешбэки за покупки путем перевода с карты на карту. То есть stuermer01 вполне себе отличает перевод от оплаты по терминалу. Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.
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