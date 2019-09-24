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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 29303132>
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:56

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.

Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:02

  stuermer01 написав:
  ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.

Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.

Докажите исходное.
Никто такими цифрами не владеет, а потому - разговор ниачём.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:07

  stuermer01 написав:
  ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.

Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.

Ни у кого нет статистики, сколько покупок было сделано через переводы. Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:18

  stuermer01 написав:
  ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.

Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.

Во-первых, в Вашем комментарии было "почти все онлайн покупки", что явно указывает на количество покупок, а не на оборот. Во-вторых, на самом деле я не очень-то уверен, что по обороту ситуация будет разительно отличаться, просто потому что покупки на крупные суммы безопаснее совершать в проверенных магазинах (которые, как правило, проводят оплату не переводом), а не у каких-то малоизвестных продавцов на Prom.ua или, тем более, на Olx (говоря уже об Instagram). Так что можно ожидать, что средняя сумма покупки в нормальных магазинах выше. В-третьих, "обожаю" такой подход: кидаешь безосновательное утверждение, а когда кто-то говорит, что ты не прав, просишь привести доказательства. А доказательства Вашей правоты у Вас есть? Я понимаю, что Вы покупаете на Prom.ua и поэтому у Вас такое мнение. Я покупаю в других местах и у меня совсем другое мнение. На Prom.ua я тоже покупаю иногда, но у меня таких покупок пара в год, а покупок в других местах с десяток в месяц.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:25

  Faceless написав:
  stuermer01 написав:
  ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.

Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.

Ни у кого нет статистики, сколько покупок было сделано через переводы. Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.

Нашел статистику НБУ за 2020 год, p2p операций там много, но сколько из них переводы между своими картами и сколько оплат понять невозможно, но сумма классических оплат все же больше.
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... g.webp?v=4
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:31

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Faceless написав:Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.

Нет, не вывели ложность. Насколько они ограничены? 10К в месяц? Так это достаточно много при таком количестве торговцев. Объем теневого сектора огромный. О чем говорить, если даже один из крупнейших маркетплейсов Украины - Пром, работает вероятно вчерную по ПромОплате, раз идет оплата на карту. У Прома есть карточка?? :mrgreen:
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:39

  ingtrans написав:
  stuermer01 написав:
  ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.

Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.

Во-первых, в Вашем комментарии было "почти все онлайн покупки", что явно указывает на количество покупок, а не на оборот.
Во-вторых, на самом деле я не очень-то уверен, что по обороту ситуация будет разительно отличаться, просто потому что покупки на крупные суммы безопаснее совершать в проверенных магазинах (которые, как правило, проводят оплату не переводом), а не у каких-то малоизвестных продавцов на Prom.ua или, тем более, на Olx (говоря уже об Instagram).

Так что можно ожидать, что средняя сумма покупки в нормальных магазинах выше.

В-третьих, "обожаю" такой подход: кидаешь безосновательное утверждение, а когда кто-то говорит, что ты не прав, просишь привести доказательства. А доказательства Вашей правоты у Вас есть? Я понимаю, что Вы покупаете на Prom.ua и поэтому у Вас такое мнение. Я покупаю в других местах и у меня совсем другое мнение. На Prom.ua я тоже покупаю иногда, но у меня таких покупок пара в год, а покупок в других местах с десяток в месяц.

1. Я написал, берем по обороту, а не по количеству онлайн покупок.
2. Насколько крупные суммы? Что авто кто-то онлайн покупает? Средняя сумма то выше в магазинах, но количество мелких торговцев в десятки если не сотни раз больше!
3. Вы же мне предъявили, что "что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности."
Так я и говорю, докажите, что я не прав. Я имел ввиду "почти все покупки по обороту".
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:41

  stuermer01 написав:Так я и говорю, докажите, что я не прав. Я имел ввиду "почти все покупки по обороту".

Начните с себя. Докажите, что вы правы.
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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:50

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  stuermer01 написав:1. Я написал, берем по обороту, а не по количеству онлайн покупок.
2. Насколько крупные суммы? Что авто кто-то онлайн покупает? Средняя сумма то выше в магазинах, но количество мелких торговцев в десятки если не сотни раз больше!
3. Вы же мне предъявили, что "что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности."
Так я и говорю, докажите, что я не прав. Я имел ввиду "почти все покупки по обороту".

1. Ну вот и докажите, что это так.
2. Компьютерная техника, бытовая техника, в том числе крупная, и т.д., то есть товары, стоимостью от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен вполне нормальная покупка для обычного интернет-магазина.
3. Вы же предъявили, что "почти все онлайн покупки (оплата картой) в Украине делаются переводом с карты на карту". "Почти все" в моем представлении - это ну процентов так 95 и выше. Вы серьезно считаете, что расклад такой будь-то по обороту или по количеству?
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:01

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  stuermer01 написав:О чем говорить, если даже один из крупнейших маркетплейсов Украины - Пром, работает вероятно вчерную по ПромОплате, раз идет оплата на карту. У Прома есть карточка??

На основании какой информации сделан такой вывод? Промоплата вполне возможна как на карту, так и на счет официального ФОП, например.
ingtrans
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