Finance.ua: Карты с кэшбэком

ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.
Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.
Ни у кого нет статистики, сколько покупок было сделано через переводы. Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.
ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.
Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.
Во-первых, в Вашем комментарии было "почти все онлайн покупки", что явно указывает на количество покупок, а не на оборот. Во-вторых, на самом деле я не очень-то уверен, что по обороту ситуация будет разительно отличаться, просто потому что покупки на крупные суммы безопаснее совершать в проверенных магазинах (которые, как правило, проводят оплату не переводом), а не у каких-то малоизвестных продавцов на Prom.ua или, тем более, на Olx (говоря уже об Instagram). Так что можно ожидать, что средняя сумма покупки в нормальных магазинах выше. В-третьих, "обожаю" такой подход: кидаешь безосновательное утверждение, а когда кто-то говорит, что ты не прав, просишь привести доказательства. А доказательства Вашей правоты у Вас есть? Я понимаю, что Вы покупаете на Prom.ua и поэтому у Вас такое мнение. Я покупаю в других местах и у меня совсем другое мнение. На Prom.ua я тоже покупаю иногда, но у меня таких покупок пара в год, а покупок в других местах с десяток в месяц.
ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.
Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.
Ни у кого нет статистики, сколько покупок было сделано через переводы. Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.
Faceless написав:Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.
Нет, не вывели ложность. Насколько они ограничены? 10К в месяц? Так это достаточно много при таком количестве торговцев. Объем теневого сектора огромный. О чем говорить, если даже один из крупнейших маркетплейсов Украины - Пром, работает вероятно вчерную по ПромОплате, раз идет оплата на карту. У Прома есть карточка??
ingtrans написав:Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.
Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.
Во-первых, в Вашем комментарии было "почти все онлайн покупки", что явно указывает на количество покупок, а не на оборот. Во-вторых, на самом деле я не очень-то уверен, что по обороту ситуация будет разительно отличаться, просто потому что покупки на крупные суммы безопаснее совершать в проверенных магазинах (которые, как правило, проводят оплату не переводом), а не у каких-то малоизвестных продавцов на Prom.ua или, тем более, на Olx (говоря уже об Instagram).
Так что можно ожидать, что средняя сумма покупки в нормальных магазинах выше.
В-третьих, "обожаю" такой подход: кидаешь безосновательное утверждение, а когда кто-то говорит, что ты не прав, просишь привести доказательства. А доказательства Вашей правоты у Вас есть? Я понимаю, что Вы покупаете на Prom.ua и поэтому у Вас такое мнение. Я покупаю в других местах и у меня совсем другое мнение. На Prom.ua я тоже покупаю иногда, но у меня таких покупок пара в год, а покупок в других местах с десяток в месяц.
1. Я написал, берем по обороту, а не по количеству онлайн покупок. 2. Насколько крупные суммы? Что авто кто-то онлайн покупает? Средняя сумма то выше в магазинах, но количество мелких торговцев в десятки если не сотни раз больше! 3. Вы же мне предъявили, что "что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности." Так я и говорю, докажите, что я не прав. Я имел ввиду "почти все покупки по обороту".
stuermer01 написав:1. Я написал, берем по обороту, а не по количеству онлайн покупок. 2. Насколько крупные суммы? Что авто кто-то онлайн покупает? Средняя сумма то выше в магазинах, но количество мелких торговцев в десятки если не сотни раз больше! 3. Вы же мне предъявили, что "что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности." Так я и говорю, докажите, что я не прав. Я имел ввиду "почти все покупки по обороту".
1. Ну вот и докажите, что это так. 2. Компьютерная техника, бытовая техника, в том числе крупная, и т.д., то есть товары, стоимостью от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен вполне нормальная покупка для обычного интернет-магазина. 3. Вы же предъявили, что "почти все онлайн покупки (оплата картой) в Украине делаются переводом с карты на карту". "Почти все" в моем представлении - это ну процентов так 95 и выше. Вы серьезно считаете, что расклад такой будь-то по обороту или по количеству?