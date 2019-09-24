Finance.ua: Карты с кэшбэком

Додано: Вів 21 гру, 2021 19:18

stuermer01 написав: ingtrans написав: Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности. Другое дело, что дальше было и утверждение, что почти все покупки в Украине осуществляются именно путем перевода, что не соответствует действительности.

Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное. Если брать по общему обороту, то соответствует. Докажите обратное.

Во-первых, в Вашем комментарии было "почти все онлайн покупки", что явно указывает на количество покупок, а не на оборот. Во-вторых, на самом деле я не очень-то уверен, что по обороту ситуация будет разительно отличаться, просто потому что покупки на крупные суммы безопаснее совершать в проверенных магазинах (которые, как правило, проводят оплату не переводом), а не у каких-то малоизвестных продавцов на Prom.ua или, тем более, на Olx (говоря уже об Instagram). Так что можно ожидать, что средняя сумма покупки в нормальных магазинах выше. В-третьих, "обожаю" такой подход: кидаешь безосновательное утверждение, а когда кто-то говорит, что ты не прав, просишь привести доказательства. А доказательства Вашей правоты у Вас есть? Я понимаю, что Вы покупаете на Prom.ua и поэтому у Вас такое мнение. Я покупаю в других местах и у меня совсем другое мнение. На Prom.ua я тоже покупаю иногда, но у меня таких покупок пара в год, а покупок в других местах с десяток в месяц.