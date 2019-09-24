Finance.ua: Карты с кэшбэком

Додано: Вів 21 гру, 2021 20:12

stuermer01 написав: Faceless написав: Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов. Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.

Нет, не вывели ложность. Насколько они ограничены? 10К в месяц? Так это достаточно много при таком количестве торговцев. Объем теневого сектора огромный. О чем говорить, если даже один из крупнейших маркетплейсов Украины - Пром, работает вероятно вчерную по ПромОплате, раз идет оплата на карту. У Прома есть карточка?? Нет, не вывели ложность. Насколько они ограничены? 10К в месяц? Так это достаточно много при таком количестве торговцев. Объем теневого сектора огромный. О чем говорить, если даже один из крупнейших маркетплейсов Украины - Пром, работает вероятно вчерную по ПромОплате, раз идет оплата на карту. У Прома есть карточка??

Вы совершенно не в теме, но пытаетесь умничать.Нет, лимит на р2р больше. 30кгрн в сутки, при этом, если регулярно транзачить, можно и при меньших суммах попасть под внимание финмона. И даже при таком лимите - это крохи.Одна только Розетка только за "черную пятницу" делает оборот несколько миллиардов, и большая часть - онлайн. А кроме нее есть еще с два десятка крупных ритейлеров.Да все торговцы на проме + олх вместе взятые и за месяц не сделают такой оборот переводами.Можно посмотреть инфу от Гороховского, по моно - покупки за черную пятницу в этом году - 6,5 млрд грн. За неделю. Только их картами. (Почему беру черную пятницу - по ней часто дают цифры объемов продаж).Сам Пром вчерную не работает, вчерную работают торговцы. Счет Прома участвует как транзитный счет.Выше уже привели, по статистике от НБУ - объем переводов в принципе меньше объема попупок с карт, при этом в переводах бОльшая часть - именно переводы, а не оплата торговцам за товар.