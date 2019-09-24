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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:03

Эта ветка оживала, в основном, в начале каждого месяца, а тут такое...
Это капец :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:12

  stuermer01 написав:
  Faceless написав:Но ложность вашего утверждения легко вывести даже косвенно - р2р переводы очень ограничены по суммам, оборотам в месяц. По ним просто нельзя много провести, иначе банк заблокирует, потому это удел мелких продавцов.

Нет, не вывели ложность. Насколько они ограничены? 10К в месяц? Так это достаточно много при таком количестве торговцев. Объем теневого сектора огромный. О чем говорить, если даже один из крупнейших маркетплейсов Украины - Пром, работает вероятно вчерную по ПромОплате, раз идет оплата на карту. У Прома есть карточка?? :mrgreen:

Вы совершенно не в теме, но пытаетесь умничать.
Нет, лимит на р2р больше. 30кгрн в сутки, при этом, если регулярно транзачить, можно и при меньших суммах попасть под внимание финмона. И даже при таком лимите - это крохи.
Одна только Розетка только за "черную пятницу" делает оборот несколько миллиардов, и большая часть - онлайн. А кроме нее есть еще с два десятка крупных ритейлеров.
Да все торговцы на проме + олх вместе взятые и за месяц не сделают такой оборот переводами.
Можно посмотреть инфу от Гороховского, по моно - покупки за черную пятницу в этом году - 6,5 млрд грн. За неделю. Только их картами. (Почему беру черную пятницу - по ней часто дают цифры объемов продаж).
Сам Пром вчерную не работает, вчерную работают торговцы. Счет Прома участвует как транзитный счет.
Выше уже привели, по статистике от НБУ - объем переводов в принципе меньше объема попупок с карт, при этом в переводах бОльшая часть - именно переводы, а не оплата торговцам за товар.
Faceless
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  #<1 ... 29303132
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